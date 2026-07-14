Defenderse "con sangre, si es necesario”: lideres europeos ultiman detalles de la Coalición de Voluntarios

El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró ayer lunes que los europeos están dispuestos a defender su continente, “con sangre, si es necesario”, al convocar a más de 25 líderes para una enérgica muestra de apoyo a Ucrania.

En vísperas del Día de la Bastilla, fiesta nacional de Francia, los líderes se reunieron para ultimar los planes para una fuerza multinacional, conocida como la Coalición de Voluntarios, que se desplegaría tras un alto el fuego entre Ucrania y Rusia para reforzar al ejército ucraniano y estabilizar el país.

Macron pronunció lo que equivalió a su discurso de despedida a las fuerzas armadas francesas. Fue el último de estos discursos anuales de Macron antes de dejar la presidencia el próximo mes de mayo, y lo aprovechó para mostrar cuánto habían avanzado Francia, y Europa, en su capacidad de defensa.

“El mensaje que enviamos al mundo es este”, dijo Macron. “Sí, la paz es nuestro objetivo. Sí, valoramos la libertad y el estado de derecho. Y sí, estamos dispuestos a luchar para defenderlos, siempre y hasta el último centavo si fuera necesario”.

El presidente francés Emmanuel Macron (centro-izquierda) y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski (centro) posan para la foto de familia junto a jefes de Estado y de Gobierno antes de una cumbre de la Coalición de los Voluntarios en apoyo a Ucrania. Foto: AFP

Estos comentarios reflejan un esfuerzo más amplio entre los líderes europeos por proyectar fortaleza, dado que Estados Unidos se está retirando de su papel como garante de la seguridad europea, lo que deja a Europa más vulnerable a las amenazas de una Rusia hostil. Europa aún está relativamente poco preparada para un conflicto de gran envergadura, pero ha incrementado significativamente su gasto militar en la última década, en parte debido a la presión del presidente Donald Trump.

Macron destacó el aumento del presupuesto militar de Francia durante sus casi diez años en el cargo: de 37.000 millones de dólares en 2017 a 65.000 millones de dólares este año.

Según Macron, el gasto se habrá duplicado para cuando deje el cargo, gracias al aumento presupuestario aprobado por el Parlamento.

Fue un contraste con el primer año de Macron como presidente. Ese año, el general Pierre de Villiers, jefe del Estado Mayor francés -el oficial militar de mayor rango del país-, dimitió abruptamente tras un enfrentamiento con el nuevo presidente por los planes de su gobierno de recortar la financiación militar. Esto dejó un resentimiento latente entre Macron y los comandantes militares franceses que tardó años en desaparecer por completo.

Al convocar a los líderes de los demás países, Macron espera aprovechar el nuevo impulso que ha cobrado Ucrania, que ha logrado avances en el campo de batalla contra Rusia y se ha ganado un renovado respeto, incluso de Trump. Recientemente, Trump aprobó las licencias para que Ucrania fabrique sistemas de defensa Patriot, algo que el presidente ucraniano Volodimir Zelenski llevaba tiempo solicitando.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el presidente de EE.UU., Donald Trump, al margen de la cumbre de la OTAN. Foto: AFP

Para ayudar a Ucrania a acelerar el desarrollo de una industria nacional de defensa aérea, Francia anunció ayer lunes que se unirá a otros ocho países europeos, entre ellos Gran Bretaña y Alemania, para formar la denominada Coalición Antibalística.

“Creemos que la protección de Europa requiere una solución global de arquitectura integrada de defensa antimisiles para disuadir y derrotar futuras amenazas de misiles, desarrollada mediante el esfuerzo colectivo, la apertura tecnológica y una cooperación industrial de confianza”, afirmaron los miembros de la coalición en una declaración conjunta.

Se esperaba que los misiles antibalísticos fueran un tema central en la reunión, a la que asistió Zelenski.

Además de las licencias para fabricar misiles Patriot, Francia y España están acelerando el desarrollo de una nueva generación de interceptores que se desplegarían en Ucrania para detener una andanada de misiles rusos.

Los líderes europeos se han mostrado optimistas ante el enfoque más conciliador de Trump hacia Ucrania, tanto en la cumbre del G7 celebrada el mes pasado en É

Residentes locales cerca de un edificio dañado tras el ataque con misiles rusos a la capital ucraniana de Kiev el 6 de julio de 2026. Foto: TETIANA DZHAFAROVA/AFP

ian-les-Bains, en Francia, como en la cumbre de la OTAN la semana pasada en Ankara, Turquía. Mark Landler / The New York Times

Ejercicios militares de defensa europea

Los países vecinos de Ucrania acogerán en los próximos meses ejercicios militares destinados a poner a prueba los planes de despliegue defensivo de la coalición internacional de apoyo a Kiev, anunció ayer lunes el presidente francés, Emmanuel Macron. Las maniobras, que se desarrollarán por tierra, aire y mar, buscan demostrar que los aliados están “preparados, decididos y son creíbles” para actuar en apoyo de Ucrania, una vez se alcance un alto el fuego, declaró Macron al término de la cumbre de la Coalición de Voluntarios para ayudar a Ucrania, celebrada ayer en París, con representantes de 37 países. En una rueda de prensa conjunta con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y con el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro británico, Keir Starmer, Macron precisó que la misión tendrá un carácter “puramente defensivo” y no constituye “en ningún caso” un mecanismo de supervisión del alto el fuego. Macron sostuvo que el apoyo a Ucrania constituye “una inversión en la propia seguridad europea”. EFE