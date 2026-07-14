Las gasolineras promocionadas por Trump venden el combustible más barato y se expanden en Estados Unidos

Una nueva red de gasolineras en Estados Unidos ha acaparado la atención de los clientes en los últimos días, y eso se debe a dos razones. Una tiene que ver con los bajos precios de combustible que ofrece, en algunos casos, incluso llegando a cobrar 50 centavos de dólar menos que sus competidores. La otra es el impulso mediático que le ha dado el presidente Donald Trump a través de sus canales oficiales de comunicación. La repentina aparición de estas estaciones de servicio ha llevado a los consumidores a preguntarse: ¿de dónde salió Freedom Fuel?

La traducción literal de "Freedom Fuel" a español sería "combustible de la libertad", y ya son más de 20 ubicaciones las que se han instalado, principalmente en ciudades del noreste estadounidense. Sin embargo, Trump ofreció muy poca información acerca de las gasolineras al promocionarlas con bombos y platillos. No ha explicado quiénes son los dueños y por qué cobran la gasolina a unos US$ 3,47 por galón en ciudades donde hace meses que no ven precios tan bajos.

¿Qué es Freedom Fuel?

En una publicación en la red social Truth Social, Trump describió a la red de gasolineras como "un negocio minorista muy astuto, con presencia en todo el noreste" que hace esto porque "ama a EE.UU".

En su página web, Freedom Fuel se describe como "una empresa privada y orgullosamente patriótica, junto con sus operadores de tiendas de conveniencia, transportistas, empresas de rotulación y socios operativos, que respondió al llamado a la acción del presidente Trump para reducir los precios del combustible", agregando que no dudó en bajar el costo de la gasolina: "Tomamos medidas decisivas y bajamos nuestros precios para que llenar el tanque fuera más asequible para las familias trabajadoras de toda el área metropolitana de Filadelfia".

Logo de Freedom Fuel Network. Foto: Freedom Fuel Network.

Desde la Casa Blanca aseguraron que Trump no está involucrado en la repentina expansión de Freedom Fuel, según un artículo de The New York Times, y que no hay ninguna entidad o persona subsidiando los precios del combustible. "Simplemente están reduciendo su margen para que los precios en el surtidor sean más asequibles para los conductores de Filadelfia y Nueva Jersey", indicó un portavoz al periódico estadounidense.

Gasolina más barata en medio del alza de combustibles en EE.UU.

El pasado martes, la cuenta oficial de la Casa Blanca publicó un video promocionando a Freedom Fuel, afirmando que Trump "está liderando la carga para bajar los precios de la gasolina este verano".

Esa publicación coincidió con una nueva escalada de Estados Unidos con Irán, provocando un aumento en el precio de la gasolina, según The New York Times. Mientras la Casa Blanca destacaba el precio de la gasolina de Freedom Fuel, US$ 3,47 por galón en Pensilvania,, el promedio nacional alcanzaba los US$ 3,88, según la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA por sus siglas en inglés). En ese estado, en tanto, el valor era de US$ 3,99.

El mismo medio estadounidense citó al portavoz de la Asociación Nacional de Tiendas de Conveniencia (NACS, por sus siglas en inglés), Jeff Lenard, asegurando que el precio de US$ 3,47 por galón no es sostenible.

El precio mayorista del combustible en el área de Filadelfia supera los US$ 3 por galón, según Lenard, y añadió que esa cifra no incluye impuestos estatales ni federales, ni los costos de distribución y operación, como las comisiones por el uso de tarjetas de crédito.

Persona echando combustible a su auto en un surtidor. Foto: Canva.

Ante los cuestionamientos por su origen y sus precios curiosamente bajos, Freedom Fuel expresó en su página web: "A pesar de la desinformación y las especulaciones infundadas que circulan, aclaremos las cosas: Freedom Fuel Network reduce con orgullo sus precios para beneficiar a nuestra comunidad y fortalecer nuestra economía local. Al igual que el presidente, ¡seguimos comprometidos con poner a Estados Unidos primero! Que Dios bendiga a los Estados Unidos".

Ubicaciones de Freedom Fuel en Estados Unidos

Las estaciones de servicio Freedom Fuel se reparten principalmente entre Pensilvania y Nueva Jersey.

Las gasolineras en Pensilvania son las siguientes:



6800 E Baltimore Ave, Lansdowne, PA

6601 Market St, Millbourne, PA

2200 Island Ave, Filadelfia, PA

6243 Chestnut St, Filadelfia, PA

400 Baltimore Pike, Springfield, PA

4612 Edgmont Ave, Brookhaven, PA

3919 Edgmont Ave, Brookhaven, PA

3201 Ridge Pike, Eagleville, PA

1400 Dreshertown Rd, Dresher, PA

1453 S Hanover St, Pottstown, PA

10960 Bustleton Ave, Filadelfia, PA

3101 N Broad St, Filadelfia, PA

17 Street Rd, Southampton, PA

299 E Street Rd, Warminster Township, PA

4043 Germantown Ave, Filadelfia, PA

610 Conchester Hwy, Boothwyn, PA

3811 Hartzdale Dr, Camp Hill, PA

1360 Street Rd, Bensalem, PA

905 Bristol Pike, Bristol, PA

100 Byberry Rd, Filadelfia, PA

La red en Nueva Jersey se expande en las siguientes ubicaciones:

