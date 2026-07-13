Bisonte embistió a turista en Estados Unidos: hombre voló más de dos metros y se fracturó

Un hombre de 65 años sufrió una fractura de fémur luego de que un bisonte lo embistiera y lo lanzara más de dos metros por los aires en el Parque Nacional de Yellowstone, en Wyoming. La víctima, Carl Ison-McDaniel, estaba paseando con su nieto cuando ocurrió el accidente.

Según reconstruyó el medio local Cowboy State Daily, McDaniel y su nieto estaba recorriendo uno de los caminos del parque cuando vieron al bisonte revolcándose sobre la tierra y decidieron frenar para tomarle una foto. El dúo siguió su camino, pero, tras pasar una camioneta, el animal se alteró y comenzó a correr en la dirección de McDaniel.

Wild moment in Yellowstone: A bull bison launched a tourist 8 feet into the air Friday, leaving the visitor seriously injured.



Professional photographer Mike Macleod captured the intense charge on camera, calling the bison “angry, agitated and charging anything and everything.” pic.twitter.com/uqVNAfUEnc — TaraBull (@TaraBull) July 12, 2026

El hombre intentó esconderse entre los árboles para poner una barrera entre él y el bisonte, pero no logró su objetivo y fue embestido por el animal. McDaniel voló más de dos metros por el aire y cayó con fuerza, quebrándose el fémur en cuatro lugares distintos.

Mike MacLeod, el fotógrafo que grabó el video en el que se ve el incidente, logró espantar al animal con la ayuda de otros campistas de la zona. Más allá de la experiencia que había acabado de vivir, el McDaniel estuvo "de buen humor" y "haciendo chistes" hasta que llegó la emergencia para atenderlo.

El fotógrafo señaló que se mantuvo en contacto con el nieto de McDaniel tras el accidente. "Quedó muy preocupado y quería ver el video para asegurarse de que no había sido su culpa la actitud del bisonte. No fue su culpa, te das cuenta desde el principio. Se trataba de un bisonte muy, muy enojado", agregó.