La amenaza de una guerra abierta más extensa e inminente entre EE.UU. e Irán se cierne en Medio Oriente

Estados Unidos lanzó ayer domingo una andanada de ataques contra Irán, después de informar de las primeras muertes de dos militares estadounidenses desde que se reanudaron las hostilidades con la república islámica. Asimismo, otro militar estadounidense murió y uno resultó herido en el norte de Irak durante la detonación controlada de un explosivo iraní ayer, según informó el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom).

En las últimas horas, Estados Unidos envió más aviones militares a la zona, por lo que podrían intensificarse los ataques. La muerte de ayer sucedió poco después de que fallecieran los dos militares estadounidenses en Jordania en un ataque iraní, que también dejó un uniformado desaparecido.

Según el comunicado, el Ejército de EE.UU. ha encontrado restos sin identificar de una persona en el mismo sitio del ataque de Jordania, que todavía está verificando. Son las primeras bajas estadounidenses registradas en el conflicto desde que la semana pasada se rompiera el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos.

De acuerdo con The New York Times, el militar fallecido en Irak durante la neutralización de un dron iraní no era un técnico en desactivación de explosivos, sino otro soldado alcanzado por escombros o fragmentos al detonarse el aparato.

El Centcom todavía no ha revelado la identidad de los fallecidos “por respeto a las familias” durante el proceso de notificación.

En la octava noche consecutiva de bombardeos, Estados Unidos atacó instalaciones militares iraníes, así como de “las fuerzas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica que lanzaron ataques contra miembros de las fuerzas estadounidenses en Jordania el 17 de julio”, señaló el Mando Central de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) en un comunicado.

Estas muertes elevaron a 17 el número confirmado de militares estadounidenses fallecidos desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra con una oleada de ataques contra objetivos iraníes el 28 de febrero. Del lado iraní, las agencias de prensa Mehr y Tasnim informaron, al mismo tiempo, de ataques estadounidenses en Sirik, un puerto situado frente al estrecho de Ormuz, en el sur del país. Entre los objetivos alcanzados, también estuvo la central nuclear en construcción en Darkhovin, en el suroeste del país, informó la Organización de Energía Atómica iraní.

Tras el ataque, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) llamó a la “moderación”, pero afirmó que no hay riesgos radiológicos.

La amenaza de una guerra abierta se cierne sobre Oriente Medio. Kuwait y Bahréin afirmaron haber sido objeto de ataques iraníes ayer domingo. También sonaron las sirenas en Amán, la capital de Jordania.

Las autoridades kuwaitíes anunciaron que una central eléctrica y una planta desalinizadora habían sido atacadas, lo que provocó un incendio en algunas instalaciones, según las autoridades.

Las sirenas de alerta sonaron en Bahréin, sede de la Quinta Flota estadounidense, donde el mando castrense dijo que sus defensas aéreas “confrontaron, interceptaron y destruyeron varios ataques aéreos traicioneros de Irán”.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, afirmó en X que Teherán “tomará las medidas apropiadas para defender sus intereses nacionales y su seguridad”.

Reporte Irán lanzó misiles a zona sur de Jordania El Ejército jordano anunció ayer domingo que interceptó y derribó tres misiles iraníes, mientras que un cuarto proyectil lanzado contra su territorio cayó “en una zona remota” del sur de Jordania, que ha sido blanco de varios ataques de represalia de Irán en esta última semana en los que soldados de EE.UU. han muerto. “Los sistemas de defensa aérea interceptaron y derribaron tres de los cuatro misiles iraníes que tenían como objetivo el territorio del Reino, mientras que el cuarto misil cayó en una zona remota del sur del Reino, lejos de los centros de población”, dijo una fuente del Ejército a la agencia de noticias oficial jordana Petra. El informante, bajo condición de anonimato, indicó que el ataque “no provocó víctimas humanas ni daños materiales”, mientras que apuntó que los equipos de emergencia del país han acudido al lugar de impacto del cuarto misil para “asegurarlo de acuerdo con los procedimientos técnicos y de seguridad aplicables”. Poco antes, el Ejército de Israel, que linda con Jordania, advirtió de la posibilidad de que un misil disparado por Irán hacia Áqaba, en el sur del país, pueda causar daños colaterales en su territorio, anticipando a la población ante el escenario de que las sirenas antiaéreas se activen en la región. Esto tiene lugar después de que el Gobierno jordano desmintiera ayer a la embajada estadounidense en Amán al asegurar que no se ha emitido ninguna orden de evacuación para el aeropuerto de Áqaba y el puerto marítimo de la ciudad, situada en el extremo sur de Jordania, tras la alerta de la misión diplomática por una “amenaza”. El pasado 2 de marzo, el Departamento de Estado estadounidense ordenó a los empleados no esenciales y a sus familiares que abandonaran el país árabe debido al riesgo para su seguridad. EFE

Ormuz

Paralelamente a los bombardeos, se producen incidentes marítimos en el estrecho de Ormuz, cerrado de facto por Irán. Este bloqueo amenaza la economía global por los temores a una escalada del precio del crudo.

Irán afirmó ayer que detuvo cuatro barcos que intentaban cruzar el paso marítimo sin su autorización. Los Guardianes de la Revolución advirtieron que las operaciones militares “continuarán hasta que vuelva la calma a la costa sur y al estrecho de Ormuz”.

La situación se agravó después de que Estados Unidos anunciara la semana pasada un nuevo cerco naval contra los puertos iraníes, tras haber levantado el bloqueo durante el avance de las negociaciones de paz.

En Siria

Los Guardianes de la Revolución de Irán anunciaron a última hora de ayer un “ataque sorpresa” contra un “centro de comando enemigo” en Siria, según un comunicado divulgado por la agencia noticiosa estatal IRNA.

Reportaron “un ataque sorpresa contra el centro de comando de operaciones especiales ‘del enemigo’ en la región de Al Tanf, en Siria, en venganza por la sangre de los soldados martirizados en Iranshahr”, una ciudad en el sudeste de Irán, según el comunicado de IRNA publicado en Telegram.

La agencia iraní Tasnmin también reportó anoche los funerales de tres soldados muertos en un ataque estadounidense contra un cuartel de Iranshahr.

Estados Unidos envía más aviones de combate a Oriente Medio, lo que sugiere que la administración del presidente Trump podría estar preparándose para intensificar los ataques contra Irán, según The New York Times.

El medio, que contactó con funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato, señala que Estados Unidos está enviando a la región cazas F-16 de la Fuerza Aérea procedentes de Alemania y aviones furtivos F-35 desde el Reino Unido.

También están en camino aviones adicionales de reabastecimiento en vuelo.

La orden de enviar estas aeronaves adicionales a la región se emitió antes del ataque iraní ocurrido el viernes en Jordania que causó la muerte de dos soldados del Ejército estadounidense y dejó a un tercero desaparecido.

Congreso Trump insta a incluir a Irán en Ley de sanciones El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó al Congreso ayer domingo a incluir a Irán en un proyecto de ley bipartidista de sanciones contra Rusia, en honor al fallecido autor de la iniciativa, el exsenador republicano por Carolina del Sur Lindsey Graham. “Los republicanos deberían incluir a Irán en el proyecto de ley de sanciones contra Rusia. Eso es lo que Lindsey quería hacer, y estaba a punto de suceder”, escribió el mandatario en su red Truth Social. El proyecto, conocido como la Ley de Sanciones a Rusia de 2025, fue presentado por primera vez en abril de ese año y había permanecido estancado en el Congreso mientras Trump busca negociar con el presidente ruso, Vladímir Putin, para poner fin a la guerra con Ucrania. Antes de su fallecimiento, Graham había anunciado un avance, señalando que se había llegado a un acuerdo con la Casa Blanca para impulsar el paquete de sanciones contra Rusia, paralizado durante largo tiempo. El llamado del presidente se produce tras más de una semana de renovado conflicto entre la Administración Trump y Teherán, marcando el fin de las negociaciones que buscaban frenar las hostilidades. El Ejército de EE.UU. ejecutó ataques de represalia el fin de semana como respuesta a ofensivas iraníes que causaron la muerte de militares estadounidenses en acción. EFE

Con información de EFE y AFP