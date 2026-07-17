"Esperen...": la Guardia Revolucionaria de Irán advierte que se acerca la "hora cero" para las fuerzas navales de EE.UU.

La escalada militar entre Irán y Estados Unidos alcanzó su punto más crítico este viernes tras registrarse el sexto día consecutivo de bombardeos en Oriente Medio desde que ambas naciones volvieron a la guerra abierta.

La Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que se aproxima la "hora cero" para iniciar operaciones contra las unidades navales del Comando Central de Estados Unidos desplegadas en la región.

Tensión extrema en el golfo Pérsico

El cuerpo militar iraní emitió un comunicado oficial en el que aseguró que los movimientos y el equipamiento del ejército norteamericano están bajo estricta vigilancia.

"Los estadounidenses se acercan cada vez más a la hora cero de una operación contra las unidades navales del Centcom en las aguas de la región", sentenció el mando de la Guardia Revolucionaria de Irán. El mensaje concluyó con la advertencia: "Esperen...".

Por su parte, las fuerzas militares estadounidenses afirmaron haber destruido decenas de objetivos logísticos, de vigilancia costera y defensa aérea en territorio persa. De acuerdo con la agencia de noticias oficial IRNA, la última ofensiva estadounidense en el sur iraní provocó un saldo de ocho muertos y 20 heridos, elevando la cifra total de fallecidos a 38 personas desde que recomenzaron las hostilidades.

Captura de pantalla de un ataque del ejército de Estados Unidos en una locación de Irán, el 13 de julio de 2026. -/AFP fotos

Impacto regional y repercusión en la ONU

Irán denunció formalmente la destrucción de puentes, redes de telecomunicaciones, un aeropuerto y estaciones de trenes. Aunque la Casa Blanca no confirmó el impacto deliberado sobre objetivos civiles, Donald Trump había amenazado públicamente con atacar plantas energéticas si la contraparte no retornaba a las mesas de negociación.

Ante este panorama, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, calificó de "inaceptables" las agresiones contra infraestructuras civiles.

El conflicto se extendió rápidamente hacia otros puntos de Oriente Medio involucrando a naciones vecinas. Las fuerzas armadas de Kuwait, Jordania, Baréin y Catar denunciaron haber sufrido bombardeos en sus respectivos territorios.

En Kuwait se reportaron daños graves en una central eléctrica y desalinizadora de agua junto a soldados heridos por ofensivas con drones. En paralelo, los Guardianes de la Revolución confirmaron operaciones de represalia contra radares norteamericanos en Omán y un ataque en el norte de Irak que provocó la muerte de nueve rebeldes kurdos.

Captura de video publicado por los Guardianes de la Revolución de Irán, que muestra misiles dirigidos a objetivos en Jordania, Kuwait y Baréin. Sepahnews/AFP fotos

La crisis actual se profundizó luego de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, cancelara un memorando de entendimiento bilateral argumentando agresiones previas contra buques comerciales.

La posterior reimposición del cerco naval estadounidense sobre los puertos persas generó la reacción inmediata de Teherán, que procedió a clausurar el paso por el estratégico estrecho de Ormuz. Al respecto, el ejército iraní advirtió que mientras continúen las acciones norteamericanas "ni una sola gota de petróleo o gas será exportada desde esta región".

Con información de AFP y EFE.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.