Qué es el "voto por hogar", la controvertida propuesta que atenta contra el sufragio femenino en EE.UU.

Un sector conservador de Estados Unidos reabrió un fuerte debate tras proponer la implementación del voto por hogar, una iniciativa que busca que el sufragio no pertenezca al individuo sino al núcleo familiar. Bajo esta propuesta, el esposo sería el encargado de ejercer el derecho al voto en nombre de todo el grupo, lo que significaría que las mujeres casadas renunciarían a su decisión política independiente.

La idea cobró fuerza luego de la Cumbre de Liderazgo Femenino 2026, un evento organizado por Turning Point USA (TPUSA) entre el 5 y el 7 de junio en San Antonio, Texas. Este encuentro, dedicado a difundir valores tradicionales en Estados Unidos, congregó a cerca de 3.000 participantes. Durante las jornadas encabezadas por Erika Kirk, viuda del activista Charlie Kirk, varias expositoras y asistentes respaldaron la idea de ceder su derecho individual.

Entre las voces que defendieron el planteamiento se destacó la influencer cristiana Savanna Faith Stone, de 21 años, quien anteriormente detalló su postura en un podcast. "Mi sistema del voto ideal sería un voto por familia, un hogar, un voto. El esposo sería quien decidiera en última instancia", afirmó. En sintonía, participantes como Alexus DeGraaf manifestaron no tener inconvenientes en delegar su postura política, argumentando una unión espiritual y civil con sus cónyuges.

Personas votando en las elecciones de Estados Unidos, donde compiten Donald Trump y Kamala Harris por la Presidencia. Foto: AFP.

Los alcances del sistema electoral propuesto

El funcionamiento del denominado voto por hogar plantea cambiar radicalmente el sujeto político actual, trasladando la titularidad de la persona hacia la institución familiar. Según las ideas divulgadas en la cumbre conservadora, cada hogar contaría con una única papeleta oficial administrada por el "jefe de familia". En el caso de las mujeres solteras, la representación recaería sobre el padre o un familiar varón directo, mientras que las decisiones de los hijos habilitados también quedarían subsumidas bajo la opción del líder del hogar.

A pesar del rechazo generalizado, los impulsores de la medida reiteran que el objetivo no radica de manera estricta en quitar el beneficio civil, sino en unificarlo en la estructura familiar. El surgimiento de esta corriente tiene antecedentes recientes en campañas digitales del año 2016 vinculadas a proyecciones electorales, y ahora resurge de cara a las elecciones legislativas intermedias previstas para noviembre.

Elecciones presidenciales en Estados Unidos. Foto: AFP

Viabilidad legal y cuestionamientos institucionales

Pese a la repercusión en ámbitos religiosos y digitales, en la actualidad no existe ningún proyecto de ley formal enviado al Congreso para discutir una reforma de esta magnitud. Expertos en derecho constitucional y derechos civiles advierten que el mecanismo resulta absolutamente incompatible con la Decimonovena Enmienda de la Constitución estadounidense, la cual garantizó el sufragio femenino en 1920.

Especialistas señalan que la propuesta vulnera el principio democrático básico de una persona, un voto, elimina el secreto del sufragio y eleva el riesgo de presiones y coerción interna dentro del ámbito familiar. Por su parte, activistas internacionales calificaron la iniciativa como una postura marginal e inconstitucional que busca revertir conquistas históricas obtenidas hace más de un siglo en el plano de los derechos civiles.

Con información de El Tiempo/GDA