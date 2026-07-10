Posible juicio por el asesinato de Charlie Kirk se decidirá en setiembre: la defensa cuestiona pruebas de ADN

Una nueva audiencia en setiembre determinará si hay suficientes elementos para organizar un juicio contra el sospechoso acusado de asesinar al influencer estadounidense ultraconservador Charlie Kirk, anunció este viernes el juez del caso.

Tyler Robinson, de 23 años, compareció esta semana ante un tribunal del Estado de Utah para analizar las pruebas en su contra. Se expone a la pena de muerte por haber asesinado a Kirk de un disparo en el cuello, durante una concentración en un campus universitario.

Este homicidio provocó un gran debate político en Estados Unidos. El influencer de 31 años estaba al frente de la mayor organización juvenil de la derecha en ese país, Turning Point, al servicio de Donald Trump durante su última campaña presidencial.

Esta semana, la fiscalía presentó, entre otras pruebas, mensajes en los que el sospechoso confesaba el asesinato a unos amigos y a su compañero de piso, Lance Twiggs, con quien mantenía una relación amorosa. En ellos explicaba que estaba "harto" del "odio" difundido por Kirk.

Tyler Robinson, sospechoso del asesinato de Charlie Kirk. Foto: Oficina del Gobernador de Utah.

Los argumentos de la defensa

En total, la Fiscalía del condado de Utah acusa a Ronbinson de siete cargos, con los que busca su pena de muerte. La defensa de Robinson todavía no ha indicado si piensa declararse culpable o no.

Esta semana cuestionaron la validez de la prueba de ADN recolectadas de un rifle hallado cerca del lugar donde Kirk recibió el disparo en el cuello, la munición y una herramienta que presuntamente utilizó para grabar mensajes en los casquillos de las balas.

También se concentraron en argumentar que las autoridades no pueden determinar que las pruebas sean "infalibles" o con "una tasa de error cero", según información citada por PBS. Contrariamente, las autoridades afirman que hay pruebas forenses, incluido ADN en el gatillo del arma, y material de cámaras de seguridad que vinculan al joven con el disparo mortal contra Kirk.

La viuda de Kirk, Erika Kirk, y sus padres han afirmado esta semana que existen pruebas suficientes para llevar al acusado a juicio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda a Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, durante el servicio conmemorativo público en honor del activista de derecha Charlie Kirk en el estadio State Farm en Glendale, Arizona, el 21 de septiembre de 2025. Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

La estrategia de la defensa se da después de que la Fiscalía presentara un video -además de los mensajes de texto- en el que Twiggs declarara que el acusado admitió haber disparado entre lágrimas y diciendo que "ojalá no lo hubiera hecho". La conversación con Robinson se habría dado un día después del tiroteo.

El juez del caso, Tony Graf, concederá ahora tiempo a la defensa y a la parte querellante para que presenten sus conclusiones por escrito, antes de pronunciarse sobre un posible juicio. La audiencia preliminar "continuará el 1 de septiembre a las 10 horas" para escuchar los argumentos finales de todas las partes, anunció.

Se espera que ese día Robinson presente su declaración oficial de culpabilidad.

Con información de EFE y AFP