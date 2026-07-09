Niñera de Jésica Cirio declaró ante la Justicia y dijo que nunca entró al vestidor donde se vieron los dólares

Milagros Ayelén Escudero, de 27 años, quien trabaja como niñera de la hija de Jésica Cirio, declaró ante la Justicia argentina que nunca subió al primer piso de la casa de la conductora de TV en San Vicente y que nunca vio su vestidor, donde un video la mostró rodeada de fajos de dólares en bolsas de plástico que, según los investigadores, sumarían unos US$10 millones.

Escudero, aún empleada de la casa, declaró como testigo en la investigación al exdiputado Martín Insaurralde y su expareja, Cirio, por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Sus afirmaciones dejaron más dudas que certezas, según fuentes judiciales. Lo más llamativo de su testimonio fue su afirmación sobre el dormitorio principal; al ser interrogada para que describa el vestidor de la habitación de Cirio e Insaurralde, la niñera aseguró que “no podría describirlo porque nunca ha pasado a la habitación”.

Las bolsas repletas de dólares que incriminan a Insaurralde y Cirio.

Dijo, ante el escepticismo de los funcionarios, que el cuarto del matrimonio estaba en la planta alta y ella se limitaba a circular por la planta baja, donde estaban los ambientes donde estaba Clohe, la hija de la modelo. Contó también que en ocasiones se quedaba a dormir en la casa dependiendo de la rutina de los padres.

De acuerdo con su declaración a la que accedió el diario La Nación, la niñera reconoció haber visto “los videos publicados en la prensa”, que vio “todo el país”, pero afirmó no recordar haber visto en la casa los elementos que allí aparecían, como unas gorras, una valija y remeras.

Martín Insaurralde y su exesposa, Jesica Cirio. Foto: @jesicacirio

La Justicia citó a otra empleada de la casa en los domicilios registrados, pero está inhallable. Le quieren preguntar sobre el vestidor, considerando que ya no presta servicios para Cirio.

Mientras tanto la atención está centrada en el resultado del peritaje contable sobre los bienes de Insaurralde, que se conocerá el 17 de julio, donde los expertos determinarán si puede justificar o no su crecimiento patrimonial y cuál es el monto eventual de su enriquecimiento injustificado.

Por Hernán Cappiello, La Nación/GDA