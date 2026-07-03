Fernando Cristino habló de Jésica Cirio y lanzó una picante propuesta: "Si no está presa, la traigo al desfile"

El productor y relacionista público Fernando Cristino fue entrevistado en el programa de streaming Premiere, conducido por Pía Steglich y Machado Muar, donde dejó varias definiciones sobre su presente profesional, su salud mental y el mundo del espectáculo. Sin embargo, una de las frases que más repercusión generó fue la que dedicó a la modelo argentina Jésica Cirio, actualmente involucrada en una causa judicial en su país.

Durante un juego de preguntas sobre figuras del espectáculo, Cristino aseguró que Cirio es una de las pocas celebridades con las que nunca tuvo contacto personal, aunque expresó su interés en convocarla para uno de sus tradicionales desfiles de verano en Punta del Este.

"Este verano, si no está presa, me la traigo al desfile. Que desfile conmigo, sería épico", lanzó entre risas, en alusión a la investigación que enfrenta la conductora y modelo junto a su exmarido, el exfuncionario bonaerense Martín Insaurralde, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Más allá del comentario, Cristino elogió la belleza de la argentina. Aunque observó que se ha realizado numerosas intervenciones estéticas, la calificó como "una diosa" más allá de que ha tenido "22 caras", dijo causando risas en el estudio de Mediarte, desde donde se emite el programa Premiere.

"Me parece más linda Jésica Cirio que Pampita", afirmó sin dudar, al ser consultado por ambas figuras.

En ese mismo tramo de la entrevista, el productor también volvió sobre un antiguo desacuerdo laboral con Pampita, ocurrido durante uno de los desfiles que organizó.

Si bien aclaró que trabajó con la modelo argentina en varias oportunidades, sostuvo que en una ocasión no cumplió con algunos compromisos pactados, vinculados a publicaciones en redes sociales y tiempos de permanencia en el evento. Además, deslizó que existió "un problema de egos" cuando la modelo se mostró reticente a compartir pasarela con Wanda Nara.

Fernando Cristino, la salud mental y un nuevo comienzo

Más allá de las anécdotas del ambiente artístico, Cristino dedicó buena parte de la entrevista a hablar de un episodio personal que marcó un antes y un después en su vida.

Recordó que, tras una intensa temporada de desfiles en Punta del Este, sufrió un cuadro de estrés extremo que derivó en una internación voluntaria. "Mi cabeza dijo basta", resumió.

También desmintió versiones que vinculaban aquel episodio con el consumo de drogas y explicó que atravesó un cuadro de manía o hipomanía que le impedía descansar y pensar con claridad.

Fernando Cristino. FERNANDO_BICUDO

Actualmente integra el proyecto Mindset, una clínica de salud mental instalada en el World Trade Center de Montevideo, donde trabaja junto a psicólogos y psiquiatras en el abordaje de problemáticas como la depresión, las adicciones y la prevención del suicidio.

Durante la charla tampoco esquivó preguntas sobre su vida privada. Se definió como bisexual o pansexual, confesó que utiliza aplicaciones de citas, recordó un beso con Karina Jelinek ocurrido años atrás y reiteró su admiración por Wanda Nara, sobre quien bromeó: "Me casaría con ella hoy mismo".