Pentágono examinará la testosterona de sus soldados: ¿cómo funciona y qué pretende el nuevo plan de EE.UU.?

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció un nuevo programa de detección obligatoria para realizar pruebas de deficiencia de testosterona a todos los miembros de las fuerzas armadas mayores de 30 años, incluidas las mujeres, anualmente.

El tratamiento hormonal para los soldados con bajos niveles de testosterona será voluntario. “Nuestra ventaja táctica más decisiva siempre será el combatiente individual”, dijo Hegseth en un video desde su oficina en el Pentágono. “Tenemos el deber sagrado de mantener esa ventaja”.

Según explicó en un mensaje publicado en redes sociales que acompañaba al vídeo, el objetivo era un “Departamento de Guerra de Alto Nivel”.

El hecho de que Hegseth se centre en los niveles de testosterona en un momento en que las fuerzas estadounidenses están intensificando sus ataques en Irán es poco convencional. Los secretarios de Defensa suelen centrarse en cuestiones estratégicas más amplias, relacionadas con alianzas, guerra y producción de armamento.

Sede del Pentágono en Arlington, estado de Virginia. Foto: AFP

Pero Hegseth, ex oficial de la Guardia Nacional del Ejército y veterano de la guerra de Irak, no ha dudado en involucrarse en los detalles de la vida de los miembros del servicio militar, como por ejemplo, imponer nuevas normas de aseo personal para las tropas a las que, debido a problemas de piel, anteriormente se les permitía dejarse crecer la barba. “¡Basta de barbudos!”, proclamó.

Los soldados menores de 30 años pueden ofrecerse como voluntarios para someterse a pruebas, y cualquier persona con niveles bajos de hormonas tendrá la opción de recibir terapia de reemplazo de testosterona (TRT). “Se trata de restaurar y optimizar tu capacidad natural”, dijo Hegseth.

Según explicó, el objetivo es preparar mejor a los miembros de las fuerzas armadas para un campo de batalla moderno que Hegseth describió como “brutal e implacable”.

Un nivel clínicamente bajo de testosterona en los hombres puede causar pérdida muscular, fatiga, obesidad y disfunción sexual, y está relacionado con otros problemas de salud graves, como diabetes, osteoporosis y depresión. El estrés, la falta de sueño y las lesiones craneales, propias de la vida militar, también pueden provocar niveles hormonales más bajos. Estudios recientes han identificado una afección denominada “síndrome del operador”, en la que los soldados que han servido durante largos periodos en unidades de Operaciones Especiales tienen más probabilidades de presentar problemas médicos, incluida una disminución de la testosterona.

Debido al estigma persistente, muchos miembros de las fuerzas armadas evitan las pruebas de detección de niveles bajos de testosterona o buscan terapia hormonal en fuentes ilícitas o de venta directa al consumidor, según declaró Theodore Crisostomo-Wynne, urólogo del Centro Médico del Ejército Madigan, en un panel de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en diciembre. “Hay militares que dedican toda su carrera a obtener estas condecoraciones especiales, muy codiciadas”, dijo Crisostomo-Wynne. “Y les preocupa que, si les diagnostican esta enfermedad y reciben tratamiento, puedan perder dicha condecoración”.

Vista aérea de la sede del Pentágono, en el condado de Arlington, Virginia. Foto: AFP

Si bien las mujeres también producen testosterona, los hombres lo hacen en niveles entre 10 y 20 veces más. No existe tratamiento con testosterona aprobado por la FDA para mujeres.

Si bien la terapia de reemplazo de testosterona (TRT) tiene un uso médico legítimo, esta hormona también ha experimentado un auge vertiginoso en popularidad en Estados Unidos como un fármaco para mejorar el estilo de vida y aumentar la masa muscular. La demanda ha pasado de menos de un millón de recetas en el año 2000 a casi 12 millones en 2025.

Los niveles bajos de testosterona suelen afectar a los hombres a medida que envejecen. Sin embargo, últimamente, el uso de la TRT está aumentando con mayor rapidez entre los hombres jóvenes, muchos de los cuales no presentan niveles clínicamente bajos de testosterona.

Hegseth, como secretario de Defensa, ha intentado forjarse una imagen de líder afín a la comunidad masculina. Realiza ejercicios militares con las tropas con regularidad. Ha supervisado la prohibición de que las personas transgénero formen parte del servicio militar y ha cuestionado si las mujeres representan un lastre para las unidades de combate terrestre. El secretario de Defensa ha bloqueado repetidamente los ascensos de mujeres a general y almirante, incluso después de que fueran seleccionadas por juntas compuestas por oficiales superiores.

También se ha sumado al escepticismo respecto a las vacunas. A principios de este año, ordenó el fin de la vacunación antigripal anual obligatoria, calificando la medida de mandato “absurdo y excesivo”. Dos meses después, tras un brote de gripe en el entrenamiento básico de la Fuerza Aérea que enfermó a cientos de personas y causó la muerte de un recluta, las fuerzas armadas rectificaron y comenzaron a exigir la vacunación antigripal para todos los soldados y reclutas.

La orden de Hegseth podría tener repercusiones en otra que él y el presidente Donald Trump emitieron el año pasado, la cual prohibía a las personas transgénero servir en el ejército. Esta prohibición, que está siendo impugnada en tribunales federales, se basa en parte en la insistencia del Pentágono en que las personas transgénero podrían no tener acceso a la terapia hormonal en una zona de guerra. Greg Jaffe, Azeen Ghorayshi

El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. Foto: AFP

Una amenaza “existencial” para la humanidad

La iniciativa de Hegseth está en consonancia con la campaña del secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. para ampliar el acceso a la terapia de reemplazo de testosterona (TRT) entre los hombres estadounidenses. Estudios realizados en varios países han demostrado que los niveles de testosterona, que disminuyen lentamente con la edad, son más bajos entre las generaciones más jóvenes de hombres que los promedios históricos. Si bien muchos investigadores han argumentado que esto se debe al aumento de la obesidad y al sedentarismo, Kennedy lo considera una amenaza “existencial” para la humanidad.