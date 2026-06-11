Donald Trump amenaza con apoderarse de la isla de Kharg y controlar el sector petrolero de Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este jueves a Irán con nuevos bombardeos y con tomar próximamente sus principales terminales petroleras después de una nueva noche de ataques cruzados entre ambos países.

La tregua vigente desde el 8 de abril se volvió "prácticamente irrelevante", en palabras de la cancillería iraní, después de dos días de fuego cruzado entre Estados Unidos y la república islámica.

Hasta ahora, el alto el fuego se había respetado en gran medida, más allá de declaraciones amenazantes y hostilidades puntuales, pero los esfuerzos para avanzar hacia un acuerdo de paz duradero habían fracasado.

El ejército estadounidense golpeará a Irán "MUY FUERTE ESTA NOCHE", publicó el presidente en su red social el jueves.

"En algún momento en un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Jark y otros puntos de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, muy parecido a lo que hemos hecho con Venezuela", agregó en su mensaje.

Durante la noche anterior, las tropas estadounidenses afirmaron haber atacado "centros de vigilancia militar iraníes, sistemas de comunicación e instalaciones de defensa aérea en todo el país".

El destructor de misiles guiados, USS Rafael Peralta, implementa un bloqueo marítimo contra el buque petrolero Stream Foto: AFP

De su lado Irán respondió con una veintena de misiles contra una base estadounidense en Jordania y con ataques a Baréin y Kuwait, países aliados de Washington en el Golfo que también albergan tropas norteamericanas.

Países como Rusia, China, Turquía o Arabia Saudita reclamaron un regreso a la mesa de negociación. También lo hizo Pakistán, el principal mediador en este conflicto, aunque su cancillería reconoció que era "difícil mantenerse optimista" en este escenario.

En Teherán, un farmacéutico de 35 años llamado Majid dijo estar "profundamente preocupado". "La brecha entre ambos países es demasiado profunda como para esperar una solución diplomática", afirmó.

Cierre "hasta nueva orden"

De hecho, la cancillería de Teherán aseguró que estos ataques convertían "la tregua en algo prácticamente irrevelante", mientras que la nueva autoridad iraní encargada de gestionar el estrecho de Ormuz declaraba su cierre total "hasta nueva orden".

Desde el 28 de febrero, cuando los ataques israeloestadounidenses desencadenaron la guerra, Teherán restringe la navegación por esta vía crucial para el comercio de hidrocarburos, aunque ahora permitía el paso de unos veinte buques diarios.

Las tensiones se concentran en este paso, donde Estados Unidos impone de su lado un bloqueo naval a Irán.

El comando militar estadounidense para la región, el Centcom, anunció el jueves que había neutralizado un petrolero frente a las costas de Omán que intentaba burlar ese bloqueo. La sala de máquinas se incendió y la tripulación fue evacuada.

El día anterior, sus fuerzas ya habían atacado otro petrolero en la zona, en el que murieron tres marineros indios.

De su lado, la Marina iraní anunció ataques contra "dos navíos" que intentaban franquear "ilegalmente" el estrecho de Ormuz a pesar del cierre total decretado por Teherán.

El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa antes de abordar el Air Force One. Foto: AFP

38ª promesa de acuerdo

La escalada empezó el martes después de que Trump prometiera por 38ª vez, según un recuento de la CNN, que un acuerdo de paz era inminente.

"Estábamos realmente cerca de un acuerdo, pero siguen dándonos largas, siguen tomándonos por imbéciles", dijo el líder estadounidense el miércoles ante la prensa.

Su secretario de Defensa, Pete Hegseth, reprochó a Irán que "juegue al gato y al ratón" en las conversaciones.

"Si tenemos que negociar a base de bombas, negociaremos con bombas, y somos muy buenos en eso", amenazó.

Declaraciones. El presidente Trump dijo a periodistas el 23 de mayo que se había negociado “en gran medida” un acuerdo con Irán. Foto: AFP fotos

Antes de este último intercambio de golpes entre Teherán y Washington, entre el domingo y el lunes también se produjeron ataques directos entre Israel e Irán, los primeros desde la implementación de la tregua.

El detonante fue un bombardeo israelí contra los suburbios de Beirut, un bastión del movimiento proiraní Hezbolá, que en marzo abrió un segundo frente en la guerra al atacar a Israel en apoyo a Teherán.

La república islámica exige que cualquier acuerdo de paz en la guerra regional incorpore también un alto el fuego en Líbano, donde las operaciones israelíes dejaron más de 3.600 muertos en este conflicto.

AFP