Mueren dos militares estadounidenses por ataques de Irán en los países del Golfo y la guerra en Medio Oriente se agrava

Dos militares estadounidenses murieron y uno desapareció en acción en Jordania tras una andanada de ataques con misiles y drones de Irán, que ayer sábado atacó infraestructuras civiles en el Golfo.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) dijo que los soldados murieron el viernes cuando las fuerzas estadounidenses y sus socios se “defendieron contra ataques iraníes con misiles balísticos y drones”.

Un militar estadounidense está desaparecido en acción, mientras que otros cuatro han sido evacuados a hospitales jordanos, indicó el CENTCOM en una publicación en X.

Se trata de los primeros soldados estadounidenses muertos desde que retomaron las hostilidades el 7 de julio. En total, el número de militares estadounidenses muertos desde el inicio de la guerra, en febrero, asciende ahora a 16.

El viernes, un asesor del líder supremo iraní amenazó con entrar en una “fase de ofensiva total” si los ataques estadounidenses continuaban más allá de “dos o tres días”.

Irán atacó infraestructuras civiles en Kuwait por segundo día consecutivo. Desde la reanudación de las hostilidades hace más de una semana y el fin del acuerdo marco del 17 de junio, su ejército había apuntado principalmente contra bases estadounidenses. Según las autoridades kuwaitíes, los ataques dañaron gravemente una instalación petrolera y provocaron un incendio, así como el cierre de varias unidades de producción en una central eléctrica y de desalinización de agua. Otra instalación similar ya había sido alcanzada el día anterior.

“Crímenes de guerra” Condena por los ataques de Irán en el Golfo El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), compuesto por las seis potencias petroleras de la península Arábiga, condenó ayer los ataques de Irán contra infraestructuras e instalaciones civiles en los países árabes, unas acciones que calificó de “crímenes de guerra” y por las que pidió que Teherán rinda cuentas. “Los ataques traicioneros del régimen iraní contra infraestructuras e instalaciones civiles en el Reino de Baréin, el Estado de Kuwait y el Reino Hachemita de Jordania constituyen crímenes de guerra que exigen una rendición de cuentas internacional inmediata”, dijo en un comunicado el secretario general del CCG, Jassim al Budaiwi. El líder de la alianza económica recordó que los ataques iraníes del sábado provocaron heridas a varios trabajadores civiles, además de daños materiales en instalaciones energéticas y una planta desalinizadora en Kuwait. EFE



Las autoridades condenaron “los repetidos ataques contra estas instalaciones vitales”, que ponen de manifiesto “una actitud hostil sistemática” hacia estas “infraestructuras esenciales y ponen en peligro la vida y la seguridad de la población civil”.

Por su parte el Consejo de Cooperación del Golfo, que agrupa a seis países de la región, condenó los ataques iraníes contra infraestructuras civiles y dijo que constituyen “crímenes de guerra”.

Irán fue nuevamente bombardeado durante la noche y la ministra de Carreteras y Desarrollo Urbano, Farzaneh Sadegh, acusó al “enemigo” de apuntar a “las vías de comunicación y tránsito del país”.

Las autoridades de la provincia de Hormozgán, que da al estrecho de Ormuz y que fue atacada en varias ocasiones en los últimos días, afirmaron que los ataques estadounidenses habían “destruido por completo” una estación de bombeo de agua de mar y un transformador eléctrico de una planta desalinizadora.

Además Estructuras destruidas Puente gravemente dañado tras un ataque estadounidense en la carretera que conecta Roudan y Bandar Abbas, en el sur de Irán. Teherán acusó a EE.UU. de atacar objetivos civiles y amenazó con represalias contra infraestructuras de la región. La batalla por el estrecho de Ormuz ha reavivado la guerra, y ambos adversarios llevan una semana intercambiando fuego sin cesar.

El ejército estadounidense, por su parte, indicó que el viernes de noche atacó en Irán “lugares de vigilancia, infraestructura logística militar, depósitos subterráneos de armas y medios marítimos”, sin mencionar objetivos civiles.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el pasado martes que atacaría centrales eléctricas y puentes en Irán la próxima semana, a menos que los iraníes “se sienten a la mesa de negociaciones”.

De su lado, el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, amenazó ayer sábado con infligir una “lección inolvidable” a Estados Unidos tras la reanudación de los ataques contra Irán.

“Ahora que el enemigo estadounidense busca incitar a la guerra (...) debe saber que la querida nación iraní y el frente de la resistencia tienen lecciones inolvidables que ofrecerle”, afirmó el ayatolá en un mensaje escrito citado por la televisión estatal. “La violación repetida” del protocolo de acuerdo “ha demostrado una vez más a todos que la firma del presidente estadounidense no vale nada”, añadió.

Intenta pasar página Irak firma con petroleras de EE.UU. Irak firmó 48 acuerdos y asociaciones con empresas estadounidenses, principalmente petroleras, durante la visita de su primer ministro, Ali al Zaidi, a EE.UU., anunció ayer sábado su oficina. País rico en petróleo, Irak intenta pasar la página de décadas de violencia, pero sigue sufriendo por infraestructuras y servicios públicos deficientes, además de una corrupción endémica. También necesita relanzar su economía, fuertemente afectada por la guerra en Oriente Medio y el bloqueo por parte de Irán del estrecho de Ormuz, por donde transitaba anteriormente la gran mayoría de sus exportaciones de crudo. “En total se firmaron 48 acuerdos, memorandos de entendimiento, acuerdos de cooperación y declaraciones de asociación entre empresas públicas y privadas del sector”, indicó la oficina del primer ministro iraquí, que estuvo la semana pasada en Estados Unidos. Mencionó en particular asociaciones entre los ministerios de Energía y de Petróleo y ExxonMobil, KBR, GE Vernova, Shell y Halliburton. Irak también firmó un acuerdo con Starlink para permitirle desarrollar su red de internet por satélite, según la misma fuente. La oficina del primer ministro confirmó igualmente la firma, ya mencionada por EE.UU., de un acuerdo destinado a rehabilitar un oleoducto entre Irak y Siria y así abrir una nueva ruta estratégica para el transporte de petróleo. AFP

Líbano

El presidente libanés partió de Beirut ayer sábado hacia Washington, donde tiene previsto reunirse con Donald Trump, mientras su país negocia con Israel la retirada de las zonas del sur del Líbano que ocupa desde la última guerra con grupo terrorista proiraní Hezbolá.

Se tratará de la primera visita de un jefe de Estado libanés a Estados Unidos desde 2009, cuando Michel Sleiman fue recibido por Barack Obama.

Además de la “cumbre libanesa-estadounidense” prevista en la Casa Blanca, Joseph Aoun mantendrá conversaciones “con varios responsables estadounidenses sobre la situación en el Líbano y los medios para consolidar el alto al fuego”, especialmente en el sur del país, así como sobre “la retirada de Israel de las regiones libanesas que ocupa”, precisó la Presidencia en un comunicado.

El Líbano e Israel iniciaron en abril unas negociaciones sin precedentes en décadas, bajo la mediación de Estados Unidos, con el objetivo de poner fin al estado de guerra entre ambos países.

El 26 de junio concluyeron en Washington un acuerdo marco que prevé el despliegue del ejército libanés en “zonas piloto” evacuadas por Israel, que ocupa parte del sur del país, con la condición de que el grupo terrorista Hezbolá sea desarmado.

Con información AFP y EFE