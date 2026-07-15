Guerra abierta en Medio Oriente: Estados Unidos reimpone el bloqueo naval a Irán e intensifica ola de ataques

Estados Unidos e Irán están otra vez en una guerra abierta. Las Fuerzas Armadas estadounidenses reimpusieron ayer martes el bloqueo naval a Irán en el estrecho de Ormuz, además de lanzar una nueva ola de bombardeos, anunció el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom).

El organismo, con sede en Florida, expuso en un comunicado que el Ejército estadounidense reanudó el bloqueo contra buques que transitan hacia y desde Irán, como ordenó el presidente Donald Trump.

“Actualmente hay más de 20 buques de guerra de la Armada de EE.UU. y cientos de aeronaves militares operando en todo el Medio Oriente. Las fuerzas estadounidenses se mantienen vigilantes, letales y listas”, indicó el Centcom.

El Comando Central también detalló que, una hora antes, lanzó una ronda adicional de ataques contra Irán “para continuar degradando las capacidades iraníes utilizadas para atacar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz”.

Los ataques ocurren tras intensificarse la guerra desde la semana pasada, cuando Trump dio por acabado el acuerdo marco del alto el fuego con la República Islámica que firmó el 17 de junio ante los persistentes ataques de Irán a los barcos que navegan por Ormuz.

Barcos atracados en el muelle de la Terminal de Contenedores de Khor Fakkan, a orillas del golfo de Omán. Foto: AFP

Marcha atrás con el 20%

El mandatario anunció el lunes que restablecería el bloqueo naval a Irán y que pediría un 20% de compensación por proteger a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz, aunque ayer martes se retractó del cobro al avisar que lo sustituiría “por acuerdos comerciales y de inversión” de los Estados del Golfo Pérsico en Estados Unidos.

“Tras conversaciones muy productivas con líderes de Medio Oriente, he decidido sustituir la tasa de reembolso del 20% de Estados Unidos por acuerdos comerciales y de inversión que los distintos Estados del Golfo realizarán en Estados Unidos”, detalló el mandatario republicano en la red Truth Social.

El conflicto se ha recrudecido y extendido por varios países de Medio Oriente, en una escalada que empezó hace siete días con enfrentamientos en el estrecho de Ormuz y ha continuado con tres noches de bombardeos sobre la República Islámica y la respuesta de Irán con ataques en toda la región.

Estrecho de Ormuz. Foto: AFP

El Centcom reportó el lunes que las Fuerzas Armadas estadounidenses usaron por primera vez en combate drones marítimos para atacar un centro de mantenimiento para submarinos y barcos en un puerto iraní en la Base Naval de Bandar Abbas.

Asimismo, recordó que en la implementación inicial del bloqueo, del 13 de abril al 18 de junio, las fuerzas de Estados Unidos desviaron más de 140 buques, inhabilitaron nueve barcos que desobedecieron las órdenes y permitieron el paso de más de 50 naves comerciales con ayuda humanitaria.

Irán acusó ayer martes a Estados Unidos de haber “desmantelado” el protocolo de acuerdo destinado a poner fin a la guerra, al considerar que el anunciado restablecimiento del bloqueo de los puertos iraníes constituía una violación de sus compromisos.

La decisión de Trump de renovar el bloqueo naval “ha desmantelado, en cierto modo, el memorando” para pausar el conflicto y permitir negociaciones de paz, declaró el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la celebración del Día de la Independencia Foto: AFP

La guerra se extiende

La guerra entre Estados Unidos e Irán se ha recrudecido y extendido por varios países de Medio Oriente.

Por el momento, Israel no ha participado de estos últimos ataques ni Irán ha bombardeado territorio israelí, como sí ocurrió antes del alto el fuego firmado el 7 de junio y roto el 7 de julio.

Pero el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió ayer martes a los líderes de Irán, diciendo que si atacan Israel, responderán con “mucha más contundencia” que en la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

Baréin, Kuwait, Jordania y Emiratos si están sufriendo ataques iraníes.

Los últimos ataques de Irán han alcanzado dos buques emiratíes que navegaban por el estrecho, lo que causó la muerte de un tripulante y ocho heridos. Además tres personas permanecen desaparecidas.

Imágenes de video compartidas por el Comando Central Militar de los EE.UU. el 9 de julio de 2026 muestran una nueva ronda de ataques contra Irán. Foto: AFP

Por su parte, Baréin, Kuwait y Jordania han sufrido bombardeos en las últimas 24 horas con misiles y drones dirigidos a intereses estadounidenses.

Estos ataques a países de Medio Oriente con bases militares estadounidenses es la respuesta de la República Islámica a tres noches seguidas de bombardeos “muy duros”, según Trump, contra varias ciudades de Irán.

El tráfico por el estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra circulaba el 20% del crudo mundial, se ha vuelvo a ver afectado por las hostilidades.

“Los presuntos ataques de Irán contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz, así como los presuntos ataques de Estados Unidos contra infraestructuras civiles en Irán, y los de Irán contra ese tipo de bienes en otros países de la región, deben cesar de inmediato”, instó ayer el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

El representante de la ONU recordó que por Ormuz pasan mercancías esenciales para las poblaciones, incluidos alimentos y medicinas, y expresó su alarma por el nuevo bloqueo. EFE, AFP

Advertencia

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, volvió a advertir ayer a Irán, diciendo que si atacan Israel, responderán con “mucha más contundencia” que en la guerra iniciada el pasado 28 de febrero:

“Solo puedo decirles una cosa a los líderes de Irán: no esperen silencio si nos atacan. No será una repetición. La respuesta será mucho, mucho más contundente”.

El primer ministro de Irak, Ali al-Zaidi, habla durante una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: AFP

Elogio y presión sobre Irak

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ensalzó ayer martes en la Casa Blanca al primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, con el que se reunión en plena escalada de la guerra con Irán y en medio de la presión sobre Irak para desarmar a las milicias respaldadas por el régimen iraní. Ante la prensa en el Despacho Oval, Trump elogió a Al Zaidi como “un gran líder”, vaticinó que estará “mucho tiempo” en el cargo y destacó la “tremenda química” entre ambos.

La visita a Washington es el primer viaje al extranjero del nuevo primer ministro iraquí, un empresario sin experiencia política previa, desde que asumió el cargo hace dos meses. El encuentro se produce después de que Estados Unidos e Irán pusieran fin al alto el fuego.

Estados Unidos presiona a Irak para desarmar a una red de milicias respaldadas por Irán que operan en el país, las cuales lanzaron ataques contra intereses estadounidenses en la región tras el inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica el 28 de febrero. El Gobierno iraquí, encabezado por Al Zaidi, ha fijado el 30 de septiembre como fecha límite para que dichas milicias entreguen sus armas al Estado, una fecha que coincide con el final de la misión de la coalición militar liderada por Estados Unidos en Irak contra el grupo terrorista Estado Islámico (ISIS).