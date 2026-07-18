Tras el séptimo día de ataques de EE.UU., Irán eleva el tono: qué implica la "hora cero" que anunció el régimen

En Medio Oriente, la guerra entre Estados Unidos e Irán recrudece con el paso de los días, en medio de cruce de ataques y amenazas.

Ayer miércoles, mientras las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lanzaron una nueva ola de ataques contra Irán, con la que completan una semana ininterrumpida en su ofensiva, el régimen de la república islámica advirtió de que se acerca la “hora cero” para una posible operación contra las unidades navales de Estados Unidos desplegadas en la región del Golfo Pérsico.

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) lanzó ayer una ronda de ataques contra Irán por séptima noche consecutiva. “Los ataques están diseñados para continuar degradando las capacidades militares iraníes bajo la dirección del comandante en jefe (el presidente Donald Trump)”, indicó la institución armada en X.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán advirtió de que se acerca la “hora cero” para una posible operación contra las unidades navales de Estados Unidos desplegadas en las aguas de la región.

La Oficina de Asuntos Públicos del Mando Central de EE.UU. muestra al Ala Aérea Embarcada volando sobre el USS George H.W. Bush Foto: AFP

“Los estadounidenses se acercan cada vez más a la hora cero de una operación contra las unidades navales del Centcom en las aguas de la región”, afirmó el mando de la Armada de la Guardia Revolucionaria en un comunicado junto a una imagen de un portaaviones estadounidense, informó la agencia Tasnim.

El cuerpo militar de élite del régimen iraní dijo que los movimientos y el equipamiento del Ejército estadounidense están bajo la vigilancia de las unidades navales de la República Islámica y concluyó su mensaje con una breve advertencia: “Esperen...”.

La amenaza se produce en medio de una nueva escalada militar entre Irán y Estados Unidos, con ataques estadounidenses contra el sur del territorio iraní y operaciones de represalia de Irán contra objetivos estadounidenses en varios países de Medio Oriente.

La escalada comenzó el sábado después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por terminado el memorando de entendimiento firmado con Irán a mediados de junio debido a los ataques iraníes contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

Además, Estados Unidos reimpuso el cerco naval sobre puertos y buques iraníes en Ormuz después de que Irán declarara de nuevo el cierre del estratégico paso marítimo.

La Guardia Revolucionaria afirmó ayer en otro comunicado que mantiene el “control total” del estrecho de Ormuz y advirtió de que mientras continúen las acciones estadounidenses “ni una sola gota de petróleo o gas será exportada desde esta región”.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, desciende del Air Force One en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy Foto: AFP

Irán entrará en “una fase de ofensiva total” si los ataques estadounidenses continúan más allá de “dos o tres días”, advirtió también ayer viernes Mohsen Rezai, asesor militar del guía supremo iraní, citado por la televisión estatal. “Irán ya no se limitará a responder, y ninguna frontera estará a salvo”, declaró Rezai.

El ministerio iraní de Energía pidió ayer viernes a la población reducir el consumo de electricidad, tras los problemas causados por los ataques de Estados Unidos a infraestructuras energéticas en el sur del país.

En un comunicado, el ministerio instó a los iraníes a apagar el aire acondicionado en hora punta “para ayudar a garantizar un suministro eléctrico estable en las provincias del sur, confrontadas actualmente a un calor extremo y a ataques contra las instalaciones de alimentación eléctrica”.

Los precios del petróleo se dispararon ayer viernes ante la intensificación del conflicto en Medio Oriente.

El precio del barril de Brent, para entrega en septiembre, avanzó un 4,60% hasta 88,10 dólares. El de su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en agosto, subió un 4,48% hasta 82,49 dólares.

“No hay ningún indicio sólido de que la corrección alcista de los precios haya concluido”, subrayó David Morrison, de Trade Nation.

Lanzamiento de un misil desde una ubicación no revelada hacia objetivos estadounidenses en Jordania, Kuwait y Bahréin. Foto: AFP

Con la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán el 7 de julio, los precios del crudo han saltado cerca de un 16% en la semana. El mercado petrolero está atento al estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que antes de la guerra transitaba el 20% del petróleo y del gas licuado consumidos en el mundo.

Un “proyectil no identificado” impactó en un buque frente a las costas de Omán, informó ayer viernes la agencia británica UKMTO.

Un dron también atacó un navío frente al puerto de Basora, en el sur de Irak, cerca de una terminal petrolera.

Estos incidentes habrían podido impulsar el precio del crudo a más de 100 dólares el barril, opinó John Evans, analista de PVM Energy. Pero no lo hicieron por dos factores, según el experto: la capacidad de adaptación del suministro mundial de petróleo, y la posibilidad de que el conflicto termine desactivándose.

Además, las consecuencias del conflicto en Medio Oriente se han visto atenuadas por el desvío de parte de las exportaciones saudíes a través del estrecho de Bab el Mandeb, que bordea Yemen. EFE, AFP

Lanzamiento de un misil desde una ubicación no revelada hacia objetivos estadounidenses en Baréin y Kuwait. Foto: AFP

Guardianes, “amenaza a seguridad” británica

El Reino Unido designó ayer viernes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) como una “amenaza para la seguridad nacional”. La medida no convierte al IRGC en una organización terrorista proscrita, sino que lo somete a un nuevo régimen por el que pasa a ser delito apoyar o colaborar con la entidad, especialmente a través de grupos vinculados a ella que operan en territorio británico por cuenta del Estado iraní. A diferencia de las organizaciones proscritas en virtud de la legislación antiterrorista británica, el IRGC queda sujeto a ese nuevo régimen de designación creado por la Ley de Seguridad Nacional (Amenazas Estatales) de 2026, aprobada el jueves por el Parlamento y que entró en vigor ayer viernes. Junto al IRGC, esta nueva herramienta legal se aplica también al Movimiento Islámico de los Compañeros de la Derecha (IMCR), vinculado a Irán, y al Cuerpo de Voluntarios de la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa.