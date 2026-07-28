Netanyahu llega a la Casa Blanca para reunirse con Trump por la guera en Irán: lo que está en juego

Para el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, una reunión con el presidente Donald Trump siempre es una oportunidad para demostrar su estrecha relación, incluso si, en ocasiones, discrepan. Esta vez, hay mucho en juego. Ambos líderes se enfrentan a desafíos electorales en los próximos meses y se espera que se reúnan en la Casa Blanca este martes, ya que sus intereses parecen divergir notablemente en lo que respecta a la guerra con Irán.

Antes de partir hacia Washington el lunes, Netanyahu declaró que esta sería su octava reunión con Trump desde que el presidente fue reelegido para su segundo mandato, y que Irán sería el tema principal de la agenda. “Emprendo esta misión con un objetivo claro: garantizar la seguridad, la fortaleza y el futuro de nuestro querido Estado de Israel”, añadió.

Netanyahu, que va por detrás en las encuestas de opinión en Israel antes de las elecciones de otoño, está bajo presión para demostrar a su electorado que aún mantiene una estrecha relación de trabajo con Trump, según analistas. Trump se enfrenta a las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos en noviembre tras una guerra impopular en la que muchos creen que Israel lo arrastró y que ha provocado tensiones entre Israel y Washington.

En su guerra conjunta contra Irán, que comenzó a finales de febrero, ninguno de los dos líderes logró cumplir sus objetivos bélicos de poner fin al programa nuclear iraní y derrocar a los gobernantes clericales autoritarios del país.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Foto: AFP fotos

"Vemos que Trump está interesado en llegar a un acuerdo", dijo Danny Citrinowicz, excomandante de la inteligencia militar israelí y especialista en Irán del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional en Tel Aviv, Israel. "Israel no quiere oír hablar de un acuerdo, así que no hay coincidencia de intereses", añadió.

Según explicó, los líderes israelíes consideran preferible volver a la guerra porque cualquier acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán fortalecerá al régimen de Teherán, al que desean ver derrocado.

Mientras que Israel se centra en las amenazas potencialmente existenciales que suponen las ambiciones nucleares de Irán, Trump se centra en facilitar el tránsito por el estrecho de Ormuz, una ruta marítima crucial para el petróleo.

Estados Unidos ha actuado en solitario en los últimos combates contra Irán y, antes de eso, dejó en gran medida fuera de las conversaciones de paz a Israel, socio en la guerra.

Según los analistas, si Trump intensifica sus ataques contra Irán, es posible que aún quiera mantener a Israel al margen.

"La ironía", dijo Citrinowicz, "es que Netanyahu le dijo a Trump que el ayatolá Ali Jamenei, el antiguo líder supremo de Irán, “tenía que ser asesinado” para impedir que Irán obtuviera armas nucleares. Ahora hay un nuevo ayatolá Jamenei, e Israel dice que hay que impedir que Irán vuelva a obtener armas nucleares".

Netanyahu, cuya visita se programó para que también pudiera asistir a los servicios fúnebres del senador Lindsey Graham, ha ensalzado su estrecha relación con Trump en las campañas electorales israelíes. Sin embargo, la relación ha fluctuado de forma errática en los últimos meses, y recientemente parecía estar en su punto más bajo.

Trump ha pasado de elogiar a Netanyahu como un gran líder en tiempos de guerra a menospreciarlo, diciendo: "Hará lo que yo quiera". Trump confirmó que había llamado a Netanyahu "loco" en una llamada telefónica y lo ha calificado de "un tipo muy difícil".

El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, en Mar-a-Lago, Florida Foto: AFP

Netanyahu ha mantenido un silencio diplomático. Pero el acuerdo preliminar de Trump para poner fin a la guerra con Irán el mes pasado causó gran consternación en Israel debido a sus aparentes deficiencias para abordar las necesidades de seguridad del país.

Los leales a Netanyahu respondieron vilipendiando a Trump y a sus principales asesores.

La semana pasada, Trump firmó un acuerdo con Arabia Saudita para desarrollar un programa nuclear civil, lo que, según temen los israelíes, podría desencadenar una carrera armamentística regional. Posteriormente, Trump declaró que el acuerdo estaría condicionado al establecimiento de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Israel, pero los israelíes no se mostraron convencidos.

Sin embargo, lo que ocurre entre bastidores entre ambos líderes ha resultado ser inescrutable y, a veces, sorprendente. Según los analistas, Netanyahu ha logrado influir en Trump en el pasado, y puede ser imposible saber si están enfrentados o si colaboran.

Itamar Rabinovich, ex embajador de Israel en Estados Unidos y profesor emérito de historia de Medio Oriente en la Universidad de Tel Aviv, afirmó que si Estados Unidos reanuda la guerra contra Irán, "es evidente que Trump no está interesado en parecer que lo hace en colaboración con Netanyahu, porque eso parecería una repetición de la fallida iniciativa" de hace unos meses.

Pero Israel podría terminar participando, dijo, "porque si Irán lanza misiles contra Israel, Israel responderá".

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Oval Office de la Casa Blanca. SAUL LOEB

Existen otros temas en Medio Oriente en los que Israel y la administración Trump no necesariamente coinciden y que son importantes para Netanyahu antes de las elecciones israelíes.

La administración limitó las acciones militares israelíes contra la milicia Hezbolá en el Líbano y está presionando a Israel para que comience a retirar sus tropas del sur del Líbano y de Siria. El alto el fuego en la Franja de Gaza ha fracasado, y las tensiones y la violencia van en aumento en Cisjordania, ocupado por Israel.

Por Isabel Kershner / The New York Times