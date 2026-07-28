Netanyahu se reúne con Trump en Washington: Irán como tema central y algunas "pequeñas diferencias" a resolver

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunirá hoy martes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y asistirá al funeral del senador Lindsey Graham.

El avión de Netanyahu partió ayer lunes, con más de dos horas de retraso, de la base de Nevatim de la Fuerza Aérea de Israel en Beerseba), en lugar de hacerlo desde el Aeropuerto Internacional de Ben Gurión cerca de Tel Aviv, como ocurre habitualmente.

Será el octavo encuentro entre ambos líderes desde que Trump asumió el cargo, aseguró el propio Netanyahu en un vídeomensaje difundido por su oficina más de una hora después del despegue de su avión.

“Discutiremos todos los temas de la agenda, principalmente Irán. Por supuesto, nuestro objetivo es mantener nuestra seguridad y también ampliar el círculo de paz a nuestro alrededor”, auguró. Con el “círculo de paz”, Netanyahu se refiere a los Acuerdos de Abraham para la normalización de las relaciones de países árabes con Israel, auspiciados en 2020 por Estados Unidos.

El encuentro se produce, también, en medio de los esfuerzos renovados para negociar un acuerdo que regule el tránsito por el estrecho de Ormuz.

Mundo “Jerusalén ya no estará dividida”, manifestó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu Defendió la consolidación y el desarrollo de la ciudad “bajo la soberanía” de su gobierno, mientras el grupo terrorista palestino Hamás condenó su pronunciamiento en un comunicado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Foto: AFP

Según Yedioth Ahronoth, el Gobierno israelí teme que Estados Unidos llegue a un acuerdo con Irán que permita la reconstrucción de su economía y el desarrollo de armamento nuclear.

Netanyahu se verá con Trump, sin embargo, evitando presentar una imagen de instigador de guerras, recoge este medio.

Trump admitió ayer lunes que mantiene “pequeñas diferencias” con Netanyahu sobre la guerra con Irán, aunque subrayó que ambos están “bastante cerca” en sus posiciones.Trump hizo estas declaraciones a bordo del avión presidencial Air Force One, de camino a Míchigan, un día antes de reunirse con el primer ministro israelí en Washington.

“Tenemos pequeñas diferencias, pero estamos bastante cerca”, declaró.

Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero una ofensiva militar conjunta contra Irán que no ha logrado el objetivo de derribar el régimen de la República Islámica y que ha provocado algunas discrepancias entre ambos aliados.

Trump busca desde hace meses un acuerdo con Irán que permita poner fin a la guerra. La última reunión entre Trump y Netanyahu tuvo lugar en febrero en el Despacho Oval, donde el primer ministro israelí logró convencer al presidente estadounidense de lanzar la ofensiva militar contra Irán. EFE