Israel se prepara para las próximas elecciones, en las que Netanyahu aspira a otro mandato a pesar de su baja popularidad

El Parlamento de Israel aprobó su disolución de cara a las elecciones del 27 de octubre, tras haber adoptado una serie de proyectos de ley favorables al Primer Ministro, Benjamin Netanyahu candidato a otro mandato pese a su popularidad en declive.

La votación fue respaldada por 62 de los 120 miembros de la Knéset. La coalición gobernante de Netanyahu, de 76 años, aprobó una serie de polémicos proyectos de ley en una maratoniana sesión final destinados a fortalecer su posición y satisfacer a los aliados ultraortodoxos.

Una de estas legislaciones resta poderes al fiscal general, bloquea el arresto de ultraortodoxos que evaden el servicio militar y amplía la supervisión gubernamental de los medios de comunicación. Además de aprobar su disolución, el Parlamento dio luz verde a un aumento de la financiación de los partidos políticos.

Pese a la disolución, la asesora legal de la Knéset, Sagit Afik, afirmó que la cámara puede seguir activa unos 10 días más porque la ley que confirma la fecha de las elecciones fue devuelta a un comité. Netanyahu, primer ministro que más tiempo ha estado en el cargo en la historia del Estado de Israel, se encuentra en una posición debilitada. Las encuestas muestran que la mayoría de los israelíes quieren que dimita. El exjefe del Estado Mayor del ejército, Gadi Eisenkot, se perfila como su principal rival en la urnas.

Bases

En otro orden de temas, srael está dejando aterrizar los aviones cisterna que Estados Unidos utiliza como parte de su escalada con Irán en las bases de su Ejército, confirmó un oficial de las fuerzas armadas. “Estados Unidos ha decidido ajustar su despliegue militar en la región y como parte de este ajuste, en coordinación con las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército), se decidió reforzar la flota de aviones cisterna estacionados en Israel con más aeronaves de repostaje”, recoge el comunicado compartido con esta agencia. Las fuerzas armadas israelíes, en coordinación con Estados Unidos, decidieron redirigir las aeronaves estadounidenses que están llegando al país a las bases del Ejército, en lugar de al aeropuerto internacional de Ben Gurion, en el centro de Israel.

“Las FDI están haciendo todos los esfuerzos posibles para facilitar el despliegue de las fuerzas de EE.UU. en Israel mientras salvaguardan las necesidades de aviación civil internacional del país”, concluyó el oficial.

En medio de la última escalada con Irán, EE.UU. ha suspendido la retirada de sus aviones militares cisterna del aeropuerto de Ben Gurion, en la periferia de Tel Aviv, lo que ha provocado la queja de la Autoridad Aeroportuaria israelí por la posible cancelación de vuelos comerciales que conllevaría que sigan ocupando espacio en el principal aeropuerto del país. Hace un mes, el aeropuerto de Ben Gurión ya avisó de que se vería obligado a cancelar vuelos comerciales si no se retiraban de las pistas 15 aviones estadounidenses, estacionados allí desde la guerra contra Irán que arrancó el 28 de febrero. Tras el anuncio de acuerdo entre Irán y EE.UU. para poner fin a la contienda, se trasladaron varios de los 72 aviones que había en Ben Gurión a bases militares dentro de Israel.

Mientras tanto, el presidente de Israel, Isaac Herzog, abogó por un acuerdo de paz entre su país y Arabia Saudita, en una rara entrevista emitida por la cadena saudí Al Arabiya.

Si bien varios países árabes normalizaron sus relaciones con Israel en virtud de los Acuerdos de Abraham firmados en 2020 bajo el auspicio del presidente estadounidense Donald Trump, Arabia Saudita aún no ha dado ese paso.

“La paz entre Israel y Arabia Saudita es mi sueño. Siento el mayor respeto por el príncipe heredero Mohamed bin Salman”, declaró Herzog a la emisora estatal, refiriéndose al líder de facto del reino.

Con información de EFE y AFP