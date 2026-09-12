Mujer de 48 años fue asesinada en una casa de Rocha y su novio quedó detenido

Una mujer de 48 años fue hallada muerta en una casa de la ciudad de Rocha y su pareja, un hombre de 56 años, quedó detenido como principal sospechoso del crimen, por lo que se investiga como un femicidio.

Información divulgada por la Jefatura de Policía de Rocha indica que el asesinato se cometió en una vivienda de la avenida Julio J. Martínez. La mujer fue encontrada en el piso de la cocina, ya sin signos vitales. Una ambulancia se hizo presente en el lugar y el personal médico constató el fallecimiento de la víctima.

Según el parte policial, "minutos después se procedió con la detención del presunto autor, un hombre de 56 años, pareja de la víctima, quien habría utilizado un arma blanca" para cometer el crimen.

La Fiscalía ya trabaja en el caso mientras aguarda los resultados de las pericias de la Policía Científica. También se está intentando conseguir imágenes de cámaras de seguridad de la zona, así como el relato de algún testigo.

Fuentes policiales mencionaron que la mujer tenía antecedentes penales. Uno de ellos, según indicaron, era por hurto y otro por daños, y también había sido víctima de otro episodio de violencia doméstica con otra pareja.