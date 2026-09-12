Mujer de 48 años fue asesinada en una casa de Rocha y su novio quedó detenido
El hombre tiene 56 años y es el principal sospechoso del crimen, por lo que se trataría de un femicidio. Aún no se determinaron las circunstancias, pero se cree que el ataque fue con un arma blanca.
Una mujer de 48 años fue hallada muerta en una casa de la ciudad de Rocha y su pareja, un hombre de 56 años, quedó detenido como principal sospechoso del crimen, por lo que se investiga como un femicidio.
Información divulgada por la Jefatura de Policía de Rocha indica que el asesinato se cometió en una vivienda de la avenida Julio J. Martínez. La mujer fue encontrada en el piso de la cocina, ya sin signos vitales. Una ambulancia se hizo presente en el lugar y el personal médico constató el fallecimiento de la víctima.
Según el parte policial, "minutos después se procedió con la detención del presunto autor, un hombre de 56 años, pareja de la víctima, quien habría utilizado un arma blanca" para cometer el crimen.
La Fiscalía ya trabaja en el caso mientras aguarda los resultados de las pericias de la Policía Científica. También se está intentando conseguir imágenes de cámaras de seguridad de la zona, así como el relato de algún testigo.
Fuentes policiales mencionaron que la mujer tenía antecedentes penales. Uno de ellos, según indicaron, era por hurto y otro por daños, y también había sido víctima de otro episodio de violencia doméstica con otra pareja.
Línea para asistencia a víctimas de violencia de género
Es un servicio telefónico de orientación a mujeres en situación de violencia doméstica, gratuito, confidencial, de alcance nacional que funciona los 365 días del año, las 24 horas del día.
¿Qué hacer ante una situación de violencia?
- Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.
- Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.
- Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.
- Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.
- Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.
- Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.
- Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.
- Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo.
- Cambiar las rutinas si te persiguen.
- Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.
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