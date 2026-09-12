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El País Información Policiales

Columna de humo en Avenida Italia: fuego inició por quema de basura y un equipo de Bomberos trabajó en la zona

Desde la Dirección Nacional de Bomberos aclararon que el incendio no fue grande pero el humo era denso por el tipo de material incendiado. Ocurrió cerca del Hospital de Clínicas.

El País
El País
12/09/2026, 13:57
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Bomberos trabaja en una zona cercana al Hospital de Clínicas que se incendió este sábado 12 de setiembre de 2026.
Bomberos trabaja en una zona cercana al Hospital de Clínicas que se incendió este sábado 12 de setiembre de 2026.
Foto: Estefanía Leal

Una gran columna de humo se levantó este sábado de tarde en la zona de Avenida Italia y General Las Heras, a metros del Hospital de Clínicas. Según confirmó El País en base a fuentes de la Dirección Nacional de Bomberos, indigentes quemaron basura en un terreno.

Un equipo de Bomberos trabajó con un camión para intentar apagar el fuego, que según aclararon las fuentes no fue de gran magnitud pero por el tipo de material quemado provocó una humareda densa.

Bomberos trabaja en una zona cercana al Hospital de Clínicas que se incendió este sábado 12 de setiembre de 2026.
Bomberos trabaja en una zona cercana al Hospital de Clínicas que se incendió este sábado 12 de setiembre de 2026.
Foto: Estefanía Leal

Videos tomados desde el lugar permiten ver cómo era la construcción abandonada en la que se encontraban algunas personas en situación de calle y que se quemó.

Bomberos trabaja en una zona cercana al Hospital de Clínicas que se incendió este sábado 12 de setiembre de 2026.
Bomberos trabaja en una zona cercana al Hospital de Clínicas que se incendió este sábado 12 de setiembre de 2026.
Foto: Estefanía Leal
Bomberos trabaja en una zona cercana al Hospital de Clínicas que se incendió este sábado 12 de setiembre de 2026.
Bomberos trabaja en una zona cercana al Hospital de Clínicas que se incendió este sábado 12 de setiembre de 2026.
Foto: Estefanía Leal
Bomberos trabaja en una zona cercana al Hospital de Clínicas que se incendió este sábado 12 de setiembre de 2026.
Bomberos trabaja en una zona cercana al Hospital de Clínicas que se incendió este sábado 12 de setiembre de 2026.
Foto: Estefanía Leal

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