Wanderers vs. Nacional por el Torneo Clausura: hora y dónde ver un partido que puede ser decisivo para ambos

De una semana a otra cambió el estado de ánimo en Nacional. Siete días atrás el tricolor llegaba con el pecho inflado al Gran Parque Central (GPC) tras haber ganado el clásico. Pero el gol en la hora de Agustín Alaniz modificó esa confianza.

El empate tricolor ante Juventud llevó a que las dudas volvieran a aparecer y la cuenta es clara: tiene que ganar para seguir en la pelea por el Torneo Clausura.

Nacional suma 42 puntos en la Liga AUF Uruguaya de 81 posibles. Lo que arroja una eficacia del 52 %. Ya no tiene margen de error y hoy no puede tropezar. Visita el Parque Viera, a la hora 16:30, ante Wanderers por la sexta fecha del Torneo Clausura.

Daniel Carreño pondrá un equipo más ofensivo que el que exhibió en el Campeón del Siglo ante Peñarol y en el GPC contra Juventud.

Uno de ellos es obligado por la lesión de Sebastián Coates. El capitán le dejará su lugar a Agustín Rogel. También saldrá Tomás Viera por Camilo Cándido con la intención de tener mayor proyección por banda zurda.

El argentino Rubén Botta tendrá su segunda titularidad desde su arribo al club: jugará por Santiago Silva. Y el último cambio es la vuelta de Rodrigo Martínez como extremo por izquierda por Juan Cruz de los Santos.

En el ataque albo estará Maximiliano Silvera porque Maximiliano Gómez sigue lesionado del esguince en la rodilla y no estará a la orden.

Wanderers arrastra una racha de dos encuentros sin poder ganar en el Clausura y está en puesto de descenso.

En la convocatoria bohemia van a estar Leandro Zazpe y Joaquín Zeballos, pero los esperarán hasta último momento para saber si serán titulares porque vienen de recuperarse de ciertas lesiones. Otro que está en duda es el hondureño Darlin Mencía.

De no llegar a estar Zeballos, Jonás Luna pasaría a jugar de centrodelantero e ingresaría Alan García a la mitad de la cancha.

Las ausencias que tendrá el equipo de Corujo: Gonzalo Freitas por expulsión, Jonathan Urretaviscaya por lesión, Luciano Cosentino por un desgarro y Renzo Sánchez por una cláusula que puso Nacional (está a préstamo).

Wanderers vs. Nacional por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026

Cancha: Parque Viera.

Hora: 16:30.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Árbitro: Javier Burgos.

Asistentes: Héctor Bergaló, Alberto Píriz.

Cuarto: Daniel Rodríguez.

VAR: Antonio García, Richard Trinidad.

Nacional: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Francisco Calvo, Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio; Gastón Martirena, Rubén Botta, Rodrigo Martínez; Maximiliano Silvera. DT: Daniel Carreño.

Wanderers: Agustín Buffa; Nahuel Furtado, Fabricio Formiliano, Nicolás Cabral, Leandro Zazpe; Santiago Benítez, Nicolás Queiróz, José Alberti; Facundo Labandeira, Joaquín Zeballos, Jonás Luna. DT: Mathías Corujo.

