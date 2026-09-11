Mirá En Clave País, el streaming de El País, en vivo: entrevista a Luciano Pereyra, reforma del transporte y más

De 10:00 a 11:00 horas, de lunes a viernes y desde "la cocina" del diario, "En Clave País" pone arriba de la mesa los temas que importan y baja a tierra lo que está pasando tanto en Uruguay como en el mundo.

Este 11 de setiembre estará como invitado el cantante argentino Luciano Pereyra, quien vuelve a Montevideo con la gira "Te sigo amando" y se presentará el viernes 13 de noviembre en el Antel Arena. Asimismo habrá espacio también para recibir a Mateo Piaggio, periodista de la sección Nacional de El País, que nos presentará un informe especial para entender en qué está la reforma del transporte.

Además, como siempre, haremos un repaso de los principales títulos de la jornada para que empieces bien informado.

En Clave País

El streaming de El País, en vivo desde la redacción, es conducido por Malena Castaldi. La acompañan dos periodistas del diario: Faustina Bartaburu, especializada en Datos, y Joaquín Silva, de la sección Nacional.

El programa cuenta también con el apoyo del músculo de una redacción de más de 60 periodistas que trabaja minuto a minuto detrás de la noticia. Cuenta con contenidos de economía, deportes, espectáculos y ciencia, entre otros, con los cronistas especializados de cada sección.

Malena Castaldi conducirá "En Clave País" junto a Faustina Bartaburu y Joaquín Silva.

Foto: Leonardo Mainé.

"En Clave País" se transmite en vivo desde la home del diario El País y la plataforma YouTube, con amplificación posterior en todos nuestros canales de redes sociales, que cuentan con una comunidad de 5,2 millones de seguidores. Los lectores también pueden acceder a todos los contenidos de forma on demand.

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