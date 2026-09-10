TCP solicitó formalmente al ministro Juan Castillo que se declare la esencialidad en el puerto de Montevideo

Tal como había adelantado en un comunicado, Terminal Cuenca del Plata (TCP) solicitó este jueves, en una carta enviada al ministro de Trabajo, Juan Castillo, que el Poder Ejecutivo declare la esencialidad en el puerto de Montevideo. La empresa se encuentra en negociaciones con el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) desde hace meses, pero las partes no se ponen de acuerdo en los detalles del nuevo convenio colectivo, y la firma viene denunciando las pérdidas millonarias que las medidas de paro de los trabajadores, que han alcanzado cifras inéditas, vienen ocasionando.

Esta semana, en el Parlamento, el subsecretario de Trabajo, Hugo Barreto, había dicho que el extremo de la esencialidad era algo que "nadie" de los involucrados en el conflicto había solicitado,"ni siquiera la empresa".

Y TCP respondió. "Se pretende asegurar exclusivamente el mantenimiento de aquellas prestaciones cuya interrupción compromete bienes jurídicos esenciales y que, por tanto, deben continuar mediante un servicio mínimo adecuado, necesario y proporcional", escribió TCP en la carta, en el apartado de los fundamentos.

"El convenio colectivo que regía la actividad venció el 31 de mayo de 2026. Desde entonces, TCP ha participado en numerosas reuniones bipartitas y tripartitas, incluidas instancias ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y ha presentado sucesivas propuestas con el propósito de alcanzar un acuerdo responsable y sostenible. El 26 de agosto de 2026, luego de analizar siete puntos planteados por la representación sindical, TCP incorporó nuevas mejoras en tres de ellos y comunicó que su propuesta había quedado formulada en términos definitivos, manteniendo su disposición a explicar y aclarar su contenido", consignaron, de acuerdo al texto al que accedió El País.

Esa propuesta contenía también "mecanismos de prevención de conflictos y la obligación de establecer una guardia que permitiera sostener la atención de buques, gates y procesos vinculados con contenedores llenos, vacíos y refrigerados", pero lamentaron que "durante el proceso (de negociación) se reiteraron paralizaciones totales y parciales".

La situación actual, que es la que rige desde el 7 de setiembre, tiene al muelle especializado activo pero con una "guardia" mínima dispuesta por el sindicato, considerada "insuficiente para asegurar las prestaciones mínimas requeridas por la operativa".

De modo que, "de configurarse los presupuestos legales —agrega la carta—, declare mediante resolución fundada cuáles de esas prestaciones revisten carácter esencial durante las medidas de conflicto y determine los turnos de emergencia, servicios mínimos y dotaciones indispensables para asegurar su efectivo mantenimiento".

Se solicita que se tengan en cuentas, al realizar esa determinación, tareas "indispensables" como el "mantenimiento, alimentación eléctrica, monitoreo y atención de contenedores refrigerados y cargas perecederas o sanitariamente sensibles", así como la "seguridad de buques y de las maniobras cuya interrupción pueda generar riesgos", entre otros.