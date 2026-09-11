Gobierno resolvió establecer servicios mínimos en la terminal de contenedores por conflicto en TCP

El gobierno tomó la decisión de establecer los servicios mínimos en la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, según informó este viernes la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry.

En la Rural del Prado, la ministra lo diferenció de los servicios esenciales y sostuvo que están “en una situación compleja” por la conflictividad en la terminal especializada de contenedores. “Creo que nos ha permitido, con el diario del lunes, ver (...) que hay cosas que merecen estar en la mesa de negociación para mejorarse”, señaló en declaraciones consignadas por Subrayado (Canal 10).

“Tenemos que encontrar mecanismos para poder mejorar esta relación. Hoy estamos en esa situación. Ha habido realmente disposición de ambas partes, por más que no han llegado al 100% de los acuerdos, de mantenerse en la mesa de negociación. También es cierto, en términos de lo que le corresponde al gobierno, que la paralización disminuyó sustantivamente cuando la negociación se empezó a dar en el marco institucional”, expresó la jerarca.

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, durante su presentación en un almuerzo de ADM Leonardo Mainé

En relación al rol del gobierno en este conflicto, Etcheverry consideró que se tomaron las medidas que se entendían “correspondientes para poder disminuir los niveles de conflictividad y favorecer la construcción de acuerdo”.

“Tomamos la decisión como gobierno de transitar y de establecer los servicios mínimos. Eso no ha sido común en el país. No estamos hablando de servicios esenciales, que tienen una lógica distinta, vinculada a la seguridad, a la vida o la salud. Estamos hablando de servicios mínimos. Estamos tratando de tomar la responsabilidad de poner y de exigir a ambas partes, porque el conflicto es del sindicato pero también es de la empresa que tienen que acordar sobre la base de garantía de menor afectación de los servicios”, aseguró.

"Lo fijamos el lunes, con el decreto, y hoy estamos haciendo la comunicación, habiendo transitado todo el camino que corresponde de seguir los lineamientos que establece la Organización Internacional del Trabajo", concluyó la titular de Transporte.

Lucía Etcheverry. Foto: Ignacio Sánchez.

TCP había solicitado declarar esencialidad

Terminal Cuenca del Plata (TCP) solicitó este jueves, en una carta enviada al ministro de Trabajo, Juan Castillo, que el Poder Ejecutivo declare la esencialidad en el puerto de Montevideo.

La empresa se encuentra en negociaciones con el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) desde hace meses, pero las partes no se ponen de acuerdo en los detalles del nuevo convenio colectivo, y la firma viene denunciando las pérdidas millonarias que las medidas de paro de los trabajadores, que han alcanzado cifras inéditas, vienen ocasionando.

Esta semana, en el Parlamento, el subsecretario de Trabajo, Hugo Barreto, había dicho que el extremo de la esencialidad era algo que "nadie" de los involucrados en el conflicto había solicitado,"ni siquiera la empresa".

Grúas móviles en el puerto de Montevideo. Foto: TCP.

Y TCP respondió. "Se pretende asegurar exclusivamente el mantenimiento de aquellas prestaciones cuya interrupción compromete bienes jurídicos esenciales y que, por tanto, deben continuar mediante un servicio mínimo adecuado, necesario y proporcional", escribió TCP en la carta, en el apartado de los fundamentos.

"El convenio colectivo que regía la actividad venció el 31 de mayo de 2026. Desde entonces, TCP ha participado en numerosas reuniones bipartitas y tripartitas, incluidas instancias ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y ha presentado sucesivas propuestas con el propósito de alcanzar un acuerdo responsable y sostenible. El 26 de agosto de 2026, luego de analizar siete puntos planteados por la representación sindical, TCP incorporó nuevas mejoras en tres de ellos y comunicó que su propuesta había quedado formulada en términos definitivos, manteniendo su disposición a explicar y aclarar su contenido", consignaron, de acuerdo al texto al que accedió El País.