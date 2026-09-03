El sindicato de TCP resolvió un "paro sorpresivo" en el puerto y lo levantó media hora después

Luego de un paro sorpresa que duró aproximadamente media hora, la empresa Katoen Natie —principal accionista de la Terminal Cuenca del Plata (TCP)— anunció que retomará el recibimiento de camiones. El motivo fue un "paro sorpresa" por parte del Sindicato de TCP-Nelsury. La terminal había retomado sus actividades a las 7:00 horas de este jueves luego de haber realizado un nuevo paro ayer, a partir de las 19:30 horas.

"La negociación se desarrolla desde el vencimiento del convenio anterior, el pasado 31 de mayo. Desde entonces se han realizado numerosas reuniones bipartitas y tripartitas, con participación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), mientras la operativa ha sido afectada en reiteradas oportunidades por medidas sindicales", indicó ayer TCP en un comunicado en el que anunció la paralización de actividades. El País se intentó comunicar con dirigentes del sindicato de TCP pero no tuvo respuestas.

En las reuniones, TCP presentó una propuesta de convenio cuyos avances fueron valorados por la Asamblea de trabajadores. Ante siete puntos adicionales planteados por el sindicato, la empresa incorporó cambios en tres de ellos.

Puerto de Montevideo. Foto: Archivo El País.

"A pesar de estos avances, el sindicato resolvió retomar las medidas. TCP rechaza las afirmaciones que le atribuyen falta de buena fe o una negativa a negociar, por no corresponderse con el desarrollo efectivo del proceso ni con las sucesivas propuestas presentadas", sostuvo TCP en el comunicado.

El conflicto entre los actores portuarios se agravó durante la semana pasada cuando el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) leyó la actitud de la empresa como “el fin de la negociación” al decir que presentaba “su última propuesta”.

“Lamentamos profundamente este desenlace. Desde el sindicato realizamos un esfuerzo sin precedentes para concretar un convenio colectivo histórico para el sector portuario —por su alcance y por el compromiso asumido en materia de guardias gremiales—, respaldando el 100% de los planteos requeridos por la empresa”, indicó el sindicato en un comunicado la semana pasada.