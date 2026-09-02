Paranair suspende vuelos a Salto durante setiembre y hay versiones cruzadas con la Dinacia

El Aeropuerto Internacional de Salto quedará sin conectividad aérea comercial durante setiembre, luego de que Paranair resolviera suspender temporalmente sus vuelos hacia ese departamento. La interrupción de la ruta es un hecho confirmado, aunque detrás de la decisión existen versiones contrapuestas entre actores del sector respecto a qué ocurrió y quién debía comunicar la situación.

Actualmente, Paranair es la única aerolínea que conecta Montevideo con Salto, por lo que la suspensión implica que durante todo setiembre la ciudad no contará con vuelos comerciales regulares hacia la capital.

Según supo El País a través de fuentes vinculadas al sector aeronáutico, Paranair no habría comunicado a la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) que durante setiembre dejaría de operar la ruta entre Montevideo y Salto.

Según esta versión, Dinacia había previsto inicialmente la presencia de los controladores aéreos necesarios para atender las operaciones comerciales programadas durante el mes.

La fuente sostuvo que el organismo nunca recibió una comunicación informando que los vuelos no se realizarían y que, ante la ausencia de operaciones, terminó retirando la asignación de los controladores prevista para esos servicios.

Aeropuerto de Salto. Foto: Archivo.

No obstante, de acuerdo con una segunda versión, durante setiembre el Aeropuerto de Salto “atravesará una situación transitoria” relacionada con la disponibilidad del servicio de controladores aéreos, circunstancia que habría sido comunicada previamente por Dinacia.

En ese escenario, y dado que la operación de vuelos comerciales requiere necesariamente contar con el servicio de control de tránsito aéreo, Paranair habría decidido ajustar su programación y suspender temporalmente sus vuelos hacia Salto durante el mes.

Más allá de las diferencias sobre cómo se desarrollaron los hechos, el resultado será el mismo para los pasajeros: durante setiembre no habrá conexión aérea comercial regular entre Montevideo y Salto. En el caso del mercado doméstico, sin embargo, durante este período Rivera será el único destino del interior conectado regularmente por vía aérea con Montevideo.