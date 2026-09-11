Ataque a balazos a una mujer en Melilla: un hombre le disparó tras una discusión e intentó incendiar la casa

Una mujer de 56 años se encuentra internada en un centro asistencial tras ser atacada a balazos por parte de un hombre este viernes en la zona de Melilla, en el departamento de Montevideo. El hecho tuvo lugar en un complejo de viviendas ubicado en Camino Melilla y Los Carpinchos.

Según informó en primera instancia Telenoche (Canal 4) y confirmó El País con fuentes policiales, la mujer fue herida de dos disparos de arma de fuego tras una discusión con el casero de la vivienda. Uno de los impactos le dio en el hombro derecho, mientras que el otro fue en una de sus piernas.

La mujer fue trasladada con vida al hospital Saint Bois. Por otro lado, el hombre se retiró de la zona luego de que intentara incendiar la vivienda, por lo que una repartición de Bomberos concurrió al lugar.

En tanto, las autoridades policiales trabajan en el esclarecimiento del hecho y en hallar al responsable. Por su parte, la Fiscalía de Flagrancia derivó el caso a Homicidios.

Un hombre y una mujer se encuentran graves tras ataque a balazos en el barrio Marconi

Un hombre y una mujer se encuentran en estado grave tras ser víctimas de un ataque a balazos que tuvo lugar este viernes en el cruce de Artagaveytia y Pasaje H, en el barrio Marconi de Montevideo.

Según informó Telenoche (Canal 4) y confirmó El País con fuentes policiales, personal del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) que estaba desplegado en la zona concurrió al lugar y trasladó a las víctimas de la agresión a un centro asistencial, donde se encuentran en estado grave.

Posteriormente, tras un análisis de las cámaras de seguridad de la zona, las autoridades ubicaron en Malvín Norte un auto Volkswagen Gol blanco que estaría vinculado al hecho. Durante el procedimiento se detuvo a un hombre de 40 años. Además, se incautaron varias armas de fuego.

La Fiscalía de Homicidios dispuso que el caso quede en menos del Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Montevideo.