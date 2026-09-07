Imputaron por femicidio a adolescente de 17 años por el asesinato de una mujer de 69 en Florida

La Fiscalía de Florida de 1er Turno formalizó este lunes a un adolescente de 17 años en el marco de la investigación por la muerte de una mujer de 69 años que fue hallada en su casa sin vida el pasado sábado en la localidad de Cardal.

El joven fue formalizado por "homicidio especialmente agravado por femicidio". Como medida cautelar, el menor será internado en una dependencia del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) por 150 días mientras continúa la investigación.

El caso

La Jefatura de Policía de Florida informó el pasado sábado sobre el fallecimiento de la mujer, que fue hallada sin vida por su pareja el pasado sábado en Cardal. Los indicios apuntan a que su muerte se dio de manera violenta.

Según informó la dependencia policial en un comunicado, un hombre se presentó en la seccional 16ta., donde denunció haber concurrido al domicilio de su pareja y encontrar el lugar desordenado.

De acuerdo al reporte, el hombre -pareja de la víctima- se encontraba trabajando en el campo, y tras haber realizado varias llamadas telefónicas a la mujer sin obtener respuesta, se trasladó a su domicilio en Cardal.

Una vez en el lugar, los efectivos policiales hallaron a la mujer de 69 años en el suelo con manchas de sangre a su alrededor. Personal médico constató su fallecimiento por muerte violenta.

Investigan el asesinato de un hombre de 38 años en Puntas de Manga

Un hombre de 38 años fue asesinado a tiros durante la madrugada del pasado sábado en el cruce de la avenida José Belloni y Canope. El individuo se encontraba en la zona cuando personas con el rostro cubierto lo atacaron a tiros.

Según informó la Jefatura de Montevideo en un comunicado, personal policial se encontraba haciendo patrullaje en el área cuando escucharon detonaciones de arma de fuego y vieron a varias personas corriendo en las inmediaciones.

Intersección de Canope y José Belloni. Foto: captura Google Maps.

Al llegar al cruce, los efectivos hallaron al hombre tendido en la calle con heridas de arma de fuego y acompañado de una mujer. La Policía lo trasladó a una policlínica cercana, donde falleció.

De acuerdo al parte policial, la víctima se encontraba en la vía pública cuando fue abordada por dos individuos con el rostro cubierto. Los atacantes se trasladaban en una camioneta desde la que realizaron los disparos para luego huir de la zona.

La Policía preservó la escena, donde se hallaron cinco vainas así como impactos de disparos en dos vehículos que se encontraban en el lugar.