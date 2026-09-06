Investigan el asesinato de un hombre de 38 años tras un ataque a balazos en Puntas de Manga

Un hombre de 38 años fue asesinado a tiros durante la madrugada del pasado sábado en el cruce de la avenida José Belloni y Canope, en Puntas de Manga de Montevideo. El individuo se encontraba en la zona cuando personas con el rostro cubierto lo atacaron a tiros.

Según informó la Jefatura de Montevideo en un comunicado, personal policial se encontraba realizando patrullaje en el área cuando escucharon detonaciones de arma de fuego y varias personas corriendo en las inmediaciones.

Al llegar al cruce, los efectivos hallaron al hombre tendido en la calle con heridas de arma de fuego y acompañado de una mujer. La Policía lo trasladó a una policlínica cercana, donde falleció.

De acuerdo al parte policial, la víctima se encontraba en la vía pública cuando fue abordada por dos individuos con el rostro cubierto. Los atacantes se trasladaban en una camioneta desde la que realizaron los disparos para posteriormente huir de la zona.

La Policía preservó la escena, donde se hallaron cinco vainas, así como impactos de disparos en dos vehículos que se encontraban en el lugar.

En el lugar trabajó persona de Policía Científica, efectivos de Investigaciones y del Departamento de Homicidios. La Fiscalía de Homicidios de 3er. Turno lleva adelante la investigación.

Móvil policial en operativo nocturno. Foto: Archivo El País

Encontraron muerta a una mujer de 69 años en su casa en Florida

La Jefatura de Policía de Florida se encuentra investigando el fallecimiento de una mujer de 69 años que fue hallada sin vida por su pareja el pasado sábado en la localidad de Cardal. Los indicios apuntan a que su muerte se dio de manera violenta.

Según informó la dependencia policial en un comunicado, sobre el mediodía del pasado sábado, un hombre se presentó en la seccional 16ta., donde denunció haber concurrido al domicilio de su pareja y encontrar el lugar desordenado.

Accesos a Cardal. Foto: captura Google Maps.

De acuerdo al reporte, el hombre -pareja de la víctima- se encontraba trabajando en el campo, y tras haber realizado varias llamadas telefónicas a la mujer sin obtener respuesta, se trasladó a su domicilio en Cardal.

Una vez en el lugar, los efectivos policiales hallaron a la mujer de 69 años en el suelo con manchas de sangre a su alrededor. Personal médico constató su fallecimiento por muerte violenta.

En el lugar trabajó la Fiscalía Departamental de 2do Turno, un médico forense y personal de Policía Científica.

Según pudo saber El País en base a fuentes policiales, luego del relevamiento de la escena y recolección de indicios por parte de la Policía, se hallaron en el lugar distintas prendas que pertenecen a un adolescente de 17 años que tendría parentesco con el exesposo de la víctima.