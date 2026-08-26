Mañana violenta en Montevideo: un adolescente de 15 y un hombre fueron asesinados en Manga y Flor de Maroñas

Un adolescente de 15 años y un adulto fueron asesinados en el marco de dos homicidios que se registraron durante la jornada de este miércoles, según informó la Jefatura de Policía de Montevideo a través de un comunicado.

El primer caso tuvo lugar durante la mañana, en la intersección de Correguela y Alfredo Zitarrosa, en el barrio de Manga. La Policía se acercó a la zona luego de que se le informara que había una persona herida de arma de fuego.

En el lugar los policías encontraron a un adolescente de 15 años, tendido sobre el pavimento, con "heridas producidas por disparos de arma de fuego" y sin signos vitales. Una emergencia móvil que concurrió a la escena a las 07:29 constató el fallecimiento del joven.

El caso está siendo investigado por el Departamento de Homicidios y la Fiscalía de Homicidios de 2° Turno. En el lugar trabajaron efectivos del Área de Investigaciones de la Jefatura de la Zona Operacional III, la Unidad de Respuesta Policial de Montevideo, efectivos de la Seccional 18.ª y personal de la Dirección Nacional de Policía Científica.

Homicidio en Flor de Maroñas

También durante la mañana del miércoles se registró un homicidio en la zona de Flor de Maroñas. La víctima fue encontrada en la calle Costanera Aurelia Viera y Tupán, con manchas de sangre a la altura de la espalda baja.

Si bien a simple vista no se apreciaban heridas, la emergencia móvil que concurrió al lugar constató el fallecimiento de la víctima cerca de las 9:55. Se trata de un hombre mayor de edad que todavía no fue identificado. El caso está siendo investigado por Fiscalía y el Departamento de Homicidios.

Efectivo de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional. Ministerio del Interior

Antecedente en Manga

La Policía de Montevideo investiga además otro asesinato de un joven de 18 años ocurrido en la madrugada de este martes en el barrio Manga, informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes policiales.

Los efectivos arribaron a la zona de Camino Paso la Española y Las Amapolas, donde el joven yacía herido. No encontraron en la escena indicios sobre los autores del ataque.

Desde el lugar lo trasladaron a la policlínica Badano Repetto. Allí los equipos médicos le constataron un impacto de bala en el pecho, y en grave estado, fue derivado al CTI del Hospital Pasteur, donde falleció al mediodía.

Al momento investiga el caso el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía.