Investigan la muerte de un hombre y una mujer en una vivienda del barrio Reus de Montevideo

La Policía de Montevideo investiga la muerte de un hombre y una mujer en la zona del barrio Reus, según informó Canal 10 y confirmó El País con fuentes de la Jefatura de Montevideo.

En la tarde del martes 25 de agosto efectivos de la Seccional 4.ª fueron a una vivienda ubicada en Amézaga, entre Justicia y República, luego de que un familiar de las víctimas denunciara que no había tenido contacto con los residentes desde hacía un mes.

Luego de recibir autorización para entrar al lugar, los funcionarios constataron el fallecimiento de un hombre 89 años y una mujer de 56. Sus cuerpos estaban en "avanzado estado de descomposición" y "presentaban signos que podrían ser indicio de violencia", según señaló la información policial.

La escena fue preservada por la Policía y se hicieron presentes tanto personal del departamento de Homicidios como de Policía Científica, además de autoridades policiales y Fiscalía de Homicidios. Luego relevar la escena, desde Fiscalía indicaron que el hecho "no se trataría de un homicidio".

Los cuerpos fueron derivados a Forense para determinar las causas de los fallecimientos. También se dispuso que se tomaran declaraciones a vecinos y familiares.