Homicidio en Plácido Ellauri: un hombre de 39 años fue asesinado a balazos en plena calle

La Policía de Montevideo investiga el homicidio de un hombre de 39 años ocurrido este lunes en Pasaje 6 y Curupú, zona del barrio Plácido Ellauri cercana a Piedras Blancas y Casavalle.

Durante la mañana, cerca de las 9:00 horas, una llamada al 911 alertó sobre una persona herida de arma de fuego. Efectivos policiales de la Zona Operacional III llegaron al lugar, y encontraron al hombre tendido en el suelo sin signos vitales.

Posteriormente, personal médico de emergencia constató el fallecimiento.

Se encontraron varios casquillos de bala en la escena y cámaras de videovigilancia de la zona lo captaron corriendo antes de caer, por lo que se presume que estaba siendo perseguido.

Escena del homicidio de un hombre de 39 años en Plácido Ellauri. Imagen: Telenoche

La víctima contaba con antecedentes penales. El Departamento de Homicidios y la Fiscalía competente continúan las averiguaciones para identificar al responsable del homicidio.