Ataque a balazos terminó con un muerto y cuatro heridos en Villa Española; hubo otro crimen en Canelones

La Policía investiga un ataque a balazos en la zona de Villa Española que terminó con un joven muerto y otros cuatro heridos. Se trata de una balacera que ocurrió en Tomás Claramunt y Juan Vicente de Arco pasadas las 17:30.

En total "cinco hombres resultaron alcanzados por disparos de arma de fuego mientras se encontraban en la vía pública", según el parte policial emitido por la Jefatura de Policía de Montevideo.

La investigación primaria indica que un vehículo, cuyas características no se establecieron aún, "pasó por el lugar y desde su interior se efectuaron múltiples disparos".

"Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Pasteur, donde recibieron atención médica. Uno de los hombres, de 38 años, no presentó lesiones de gravedad, mientras que los restantes fueron asistidos por heridas de arma de fuego. A la hora 21:30, personal médico confirmó el fallecimiento de uno de los hombres, de 19 años de edad (quien poseía antecedentes penales y se encontraba con libertad a prueba), y un joven de 22 años se encuentra en estado grave", añade el parte.

Policía hizo un relevamiento en la escena del crimen y ubicó una vaina calibre 9 mm y otros dos proyectiles deformados. También "se constataron aproximadamente 25 impactos de arma de fuego en varias viviendas de la zona".

Ahora la Fiscalía de Homicidios de segundo turno, en conjunto con el Departamento de Homicidios de la Policía, intentan averiguar el trasfondo del crimen y quién estuvo detrás.

El jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, fue consultado sobre esta balacera al término del operativo por el partido clásico entre Peñarol y Nacional en el estadio Campeón del Siglo. Se le preguntó porque una versión extraoficial indicaba que el asesinato tenía vinculación con la rivalidad entre hinchadas de ambos clubes y porque fue minutos después de terminado el encuentro deportivo.

Clavijo respondió que la investigación primaria no arrojó vinculación con el fútbol. Dado que el fallecido tenía antecedentes y que otro de los heridos "estaba requerido por el Departamento de Homicidios", según el jefe de Policía, "todo indicaría" que la balacera fue por "un conflicto criminal", aunque "la familia que estaba allí tenía camisetas de Peñarol, de Nacional y de Cerro".

Según supo El País, el fallecido estaba en régimen de libertad a prueba por un delito de armas y había sido detenido en julio.

Policía Científica. Foto: Estefanía Leal/El País.

Hombre de 50 años fue asesinado en Colonia Nicolich

Por otro lado, la Jefatura de Policía de Canelones informó de un homicidio ocurrido en la zona de Colonia Nicolich, precisamente en las inmediaciones de Paso Hondo y ruta 101.

Al arribar los funcionarios de la Policía constataron que el cuerpo de un hombre de 50 años yacía sobre una cuneta.

La víctima, constató un médico, tenía "lesiones cortantes". El caso fue derivado al Departamento de Homicidios y quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Pando de primer turno, que intentará esclarecer el crimen.