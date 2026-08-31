"Es el momento": Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina con una emotiva carta

Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la selección argentina, a la que representó durante los últimos 20 años. El rosarino eligió comunicar la decisión a través de una emotiva carta: "Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la selección", inició.

"Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo en los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol", añadió.

También reconoció el dolor que le provoca dejar la albiceleste después de dos décadas representándola, donde obtuvo la Copa América 2021, la Copa del Mundo 2022 y la Finalissima 2022. También alcanzó la final del Mundial en las ediciones del 2014 y del 2026.

"Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", dijo.

Lionel Messi celebra con Cristian Romero. Foto: AFP.

Después se dirigió a los hinchas de la selección argentina y sus allegados: "Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)".

"Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de los entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos. Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!".

Lionel Messi levantando la Copa del Mundo que obtuvo en el Mundial de Qatar 2022 como capitán. Foto: Nicolás Pereyra.

A modo de cierre reveló cuándo optó por redactar esta carta de despedida de la selección: "Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes".

El recorrido de Lionel Messi en la selección argentina, donde ganó todos los títulos posibles

Lionel Messi afrontó varios desafíos durante su trayectoria en la selección argentina. Fue muy criticado después de que el plantel perdiera la final del Mundial 2014 y de las Copas América 2015 y 2016, pero logró cambiar las silbidos por aplausos después de liderar a la albiceleste en la obtención de la Copa América 2021, el Mundial 2022 disputado en Qatar y la Finalissima 2022.

Argentina celebrando la obtenicón de la Copa América 2021. Foto: EFE.

A nivel de las juveniles también logró la Copa Mundial Sub 20 que se jugó en 2005 y se quedó con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.