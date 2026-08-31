Sindicatos policiales exigen "medidas ejemplarizantes" tras incidentes al término del clásico Peñarol-Nacional

Sindicatos policiales exigen "medidas ejemplarizantes" luego de que se registraran incidentes tras el partido clásico entre Peñarol y Nacional en el estadio Campeón del Siglo por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El encuentro deportivo se desarrolló con normalidad pero, al finalizar, mientras los hinchas aurinegros debían aguardar unos minutos para que se retirara el ómnibus con la delegación tricolor, tuvo lugar un enfrentamiento entre parciales y efectivos, que se lanzaron pedradas y balas de gomas.

Lo que se desprende de los dichos del encargado del operativo, que fue el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, es que hinchas de Peñarol se agolparon a la salida cuando debían esperar y entonces hubo un enfrentamiento en las afueras de la tribuna Cataldi, donde se encuentra habitualmente la Barra Ámsterdam. En paralelo algunos parciales lanzaron pirotecnia dentro de la tribuna, y la investigación primaria determinó que esos fuegos artificiales junto a algunas banderas se habían guardado dentro de una "pieza ciega", para lo cual se rompieron "unos ocho bloques".

El Sindicato Policial Nacional (Sipolna) expresó en un comunicado su "absoluto rechazo ante las agresiones sufridas" por parte de funcionarios no solo en el clásico sino también en Melo, donde durante la madrugada del sábado se registró un enfrentamiento que terminó con cinco policías heridos.

"Un policía que está cumpliendo funciones representa al Estado y ejerce la autoridad pública. Agredirlo no es simplemente atacar a un trabajador, es desconocer y desafiar la autoridad del Estado que representa", dice el comunicado de Sipolna.

"No podemos naturalizar que quienes cumplen la función de proteger a la sociedad sean convertidos en blanco de violencia. Por ello solicitamos que se responsabilice a los agresores y se adopten medidas ejemplarizantes dentro del marco de la ley, acordes a la gravedad de estos hechos", añade el escrito.

Afueras de la tribuna Cataldi del Campeón del Siglo tras incidentes entre hinchas de Peñarol y la Policía. Foto: Ignacio Sánchez

También la Unión de Policías de la Guardia Republicana emitió un comunicado tras los incidentes que consideró "graves". Tras repudiar los episodios de violencia que ponen "en riesgo la integridad física y la vida de nuestros policías", desde el gremio le pidieron al ministro Carlos Negro "preguntarse qué falló y quién asume la responsabilidad por las fallas en la planificación y ejecución del operativo".

La Unión entiende que Clavijo, como responsable de la jefatura y encargado del operativo, "debe dar las explicaciones correspondientes sobre lo sucedido". En esta línea se cuestionó que Clavijo haya declarado públicamente que el desarrollo del operativo fue "con normalidad". "¿Cómo puede calificarse de normal un operativo en el que resultan policías lesionados?", preguntó el gremio.

Además se aseguró que la Policía es "rehén de la AUF" y que "se permite que los intereses del espectáculo se impongan sobre la seguridad pública". "Y seguiremos siendo rehenes mientras la AUF no adopte medidas ejemplarizantes contra los clubes y responsables cuyos hinchas protagonizan estos hechos, y mientras no se avance en una legislación que establezca penas severas para quienes atenten contra funcionarios policiales", apuntó la Unión de Policías de la Guardia Republicana.

🚨 Incidentes entre la Policía e hinchas de Peñarol una vez terminado el clásico en el Campeón del Siglo. pic.twitter.com/7M1gYU4Wxd — OVACIÓN (@ovacionuy) August 30, 2026

¿Qué pasó en el clásico? Lo que se sabe sobre los incidentes

Tras finalizar los incidentes Clavijo dio una rueda de prensa en la que señaló que "el operativo se dio dentro de lo planificado" y que "el desarrollo fue con normalidad hasta el final del partido". En ese momento "la hinchada de Peñarol sobre la Cataldi comenzó a realizar algunos daños en los baños y hubo que intervenir porque estaban siendo muy hostiles con el personal que trataba de que no salieran, porque estábamos esperando que los jugadores de Nacional se fueran del entorno del estadio".

En ese momento fue que se vio el "uso de pirotecnia" dentro de la tribuna, y la investigación "constató que dentro de un baño rompieron una pared y esa pared comunicaba con una pieza ciega" a la cual no se había podido acceder en la inspección previa al partido. "Unos ocho bloques rompieron y ahí adentro hay indicios de pirotecnia y algunas banderas que se ve que pretendían ingresar, lo cual no lograron al principio y lo hicieron al final", detalló.

Policías durante el operativo del clásico entre Peñarol y Nacional este domingo 30 de agosto de 2026. Foto: Ignacio Sánchez

Clavijo lamentó que hubo "mucha hostilidad" con la Policía, motivo por el que "hubo que intervenir y protegerse". Una vez disuelto ese "desorden", que llevó varios minutos, "la salida fue con normalidad".

"Trabajamos con mucho profesionalismo y logramos que la fiesta en torno al partido se diera adentro del campo de juego", aseveró, y recalcó un mensaje hacia el personal: "Nosotros siempre con firmeza hacia adelante".

En total hubo cuatro policías "lesionados leves", dos de la Guardia Republicana y dos de la Jefatura de Montevideo, y cinco hinchas detenidos.

Clavijo también fue consultado acerca de si un ataque a balazos en Villa Española rato antes del partido pudo haber tenido vinculación con una pelea entre hinchadas. En principio, dijo, se cree que no porque uno de los baleados —que en total fueron cinco— era buscado por el Departamento de Homicidios y "todo indicaría" que la balacera fue por "un conflicto criminal".

Exministro Martinelli cuestionó el operativo clásico

El exministro del Interior Nicolás Martinelli cuestionó el operativo del partido clásico. Con un comentario en la red social X, manifestó: "Ministro Negro, en abril de 2025, después de los incidentes de Peñarol-Cerro, usted cesó al director de Seguridad en el Deporte. El jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, decidió y anunció que comandaría personalmente el operativo de seguridad del clásico de hoy. Si este operativo termina dejando un saldo de sangre, ¿también habrá consecuencias? ¿O lo de hoy servirá para saber quién realmente manda en el Ministerio del Interior? Si Negro es el ministro, Clavijo debe responder. Si Clavijo es quien manda, entonces habrá que preguntarse quién está realmente al frente del Ministerio del Interior".