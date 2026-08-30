Incidentes entre hinchas de Peñarol y la Policía al término del clásico del Clausura en el Campeón del Siglo

El clásico del Torneo Clausura terminó con incidentes luego de que Gustavo Tejera marcó el final del mismo. Nacional se quedó con la victoria por 1-0 ante Peñarol gracias al gol de Francisco Calvo y luego de que finalizara el encuentro se registraron distintos hechos, sobre todo sobre la zona de la Tribuna Cataldi, una de las cabeceras del Campeón del Siglo.

Aunque hasta el momento no se sabe a ciencia cierta los motivos por los que comenzaron los incidentes, durante varios minutos los hinchas de Peñarol desde la tribuna antes mencionada comenzó a arrojar distintos objetos hacia la Policía allí ubicada: botellas, piedras, caños, encendedores y hasta se prendieron fuegos artificiales apuntando a los efectivos.

La Guardia Republicana, mientras tanto se encontraba agazapada en las afueras del escenario deportivo con el objetivo de evitar que los fanáticos del Carbonero rompieran los portones para salir, lo que no tenían permitido hasta ese momento porque solamente se habían habilitado la Tribuna Damiani y Henderson.

Incidentes atrás de la tribuna Cataldi.



Desde adentro del estadio hinchas de Peñarol tiraron de todo contra la Policía (incluyendo fuegos artificiales), mientras los efectivos respondieron con lanzamiento de balas de goma desde afuera. Ocurrió durante varios minutos @ovacionuy pic.twitter.com/TdWSewf0DP — Juan Pablo Romero (@jpromeroh) August 30, 2026

Los efectivos policiales resguardados con escudos y posteriormente por un camión respondieron con lanzamiento de balas de goma y también gas pimienta y a medida que fueron pasando los minutos se incrementó la cantidad de efectivos y llegaron otros a caballo.

Durante ese enfrentamiento, unos pocos hinchas lograron superar los portones, pasar hacia el otro lado y fueron hacia la Policía, pero rápidamente fueron amedrentados para que regresen dentro del Campeón del Siglo.

Las detonaciones continuaron durante una media hora hasta que los ánimos se calmaron, el público comenzó a retirarse y de esta forma continuó la jornada donde poco a poco se marcharon los hinchas de Peñarol de las cuatro tribunas, luego de que el ómnibus de Nacional se marchara rápidamente hacia Los Céspedes.