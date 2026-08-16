Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Policiales

Doble homicidio en Montevideo: hombres de 18 y 21 años fueron asesinados tras ataque a tiros

Policía Científica realizó el relevamiento de la escena, donde fueron localizadas cuatro vainas. Las víctimas fueron ultimadas de disparos de arma de fuego en la zona del abdomen.

El País
El País
16/08/2026, 11:57
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Operativo de la Policía Científica en un complejo habitacional en General Flores y Chimborazo.
Operativo de la Policía Científica.
Foto: Natalia Rovira/El País.

La Policía investiga un doble homicidio ocurrido en la noche del sábado 15 de agosto, próximo a las 20:20 horas, en la zona de Punta de Rieles, en Manganga y José Magallanes, donde dos hombres de 18 y 21 años fueron asesinados tras disparos de arma de fuego.

Tras tomar conocimiento del hecho, efectivos policiales concurrieron al lugar y realizaron las primeras actuaciones, permitiendo establecer que los disparos fueron efectuados desde dos motos cuyos ocupantes se dieron a la fuga, según informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado.

Qué se conoce sobre el asesinato de un empresario uruguayo en el Chuí a manos de sicarios

Las víctimas fueron trasladadas por separado a la Policlínica de Malinas, donde personal médico constató sus fallecimientos por disparos de arma de fuego en abdomen.

De inmediato, personal del Departamento de Homicidios asumió la investigación, mientras Policía Científica realizó el relevamiento de la escena, donde fueron localizadas cuatro vainas y otros indicios de interés.

Enterada la Fiscalía de Homicidios, dispuso relevamiento de cámaras de seguridad, rastrillaje del lugar y además de otras diligencias destinadas a esclarecer el hecho e identificar a los responsables.

Patrullero de Policía
Patrullero de Policía
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Dos hombres murieron y tres personas resultaron heridas tras siniestros de tránsito en rutas nacionales

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

asesinato

Te puede interesar