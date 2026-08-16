Doble homicidio en Montevideo: hombres de 18 y 21 años fueron asesinados tras ataque a tiros

La Policía investiga un doble homicidio ocurrido en la noche del sábado 15 de agosto, próximo a las 20:20 horas, en la zona de Punta de Rieles, en Manganga y José Magallanes, donde dos hombres de 18 y 21 años fueron asesinados tras disparos de arma de fuego.

Tras tomar conocimiento del hecho, efectivos policiales concurrieron al lugar y realizaron las primeras actuaciones, permitiendo establecer que los disparos fueron efectuados desde dos motos cuyos ocupantes se dieron a la fuga, según informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado.

Las víctimas fueron trasladadas por separado a la Policlínica de Malinas, donde personal médico constató sus fallecimientos por disparos de arma de fuego en abdomen.

De inmediato, personal del Departamento de Homicidios asumió la investigación, mientras Policía Científica realizó el relevamiento de la escena, donde fueron localizadas cuatro vainas y otros indicios de interés.

Enterada la Fiscalía de Homicidios, dispuso relevamiento de cámaras de seguridad, rastrillaje del lugar y además de otras diligencias destinadas a esclarecer el hecho e identificar a los responsables.