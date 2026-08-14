Un hombre fue apuñalado por la espalda en La Comercial: la Policía lo encontró en una estación de servicio

Un hombre de 35 años fue asesinado de varias puñaladas este jueves por la tarde en el barrio La Comercial en Montevideo, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con voceros de la Jefatura de Policía departamental.

El ataque tuvo lugar en la tarde de este jueves en la intersección de las calles General Pagola y Dr. Duvimiosa Terra. La víctima, tras sufrir varias puñaladas en la espalda, logró trasladarse a pie hasta una estación de servicio cercana. Allí se encontró con la Policía y fue trasladado hasta un centro de salud, donde fue atendido.

El hombre falleció en el centro asistencial como consecuencia de sus heridas. El Departamento de Homicidios investiga el caso, junto a la Fiscalía competente.

Hallaron el cuerpo de un hombre flotando en la bahía del Cerro

Autoridades policiales se encuentran investigando el hallazgo de un cuerpo este jueves en la costa de la bahía del barrio Cerro de Montevideo, a la altura de las calles Egipto y Holanda.

Según informó Telenoche (Canal 4) y confirmó El País con fuentes policiales, las autoridades recibieron sobre las 17:00 un llamado al servicio de emergencias 911 que alertaba sobre la presencia de un cadáver en la zona.

Al llegar al lugar, los policías hablaron con un individuo de 51 años que dio indicaciones de donde se encontraba el cuerpo. Las autoridades constataron que se trataba de un hombre sin identificar y que se encontraba flotando boca abajo.

Tras esto, los efectivos solicitaron a Prefectura que intervenga para que realice las actuaciones. Por ahora, la investigación se centra en establecer la identidad del fallecido y las circunstancias de su muerte.