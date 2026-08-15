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El País Información Policiales

Qué se conoce sobre el asesinato de un empresario uruguayo en el Chuí a manos de sicarios

La víctima se trata de Julio César Acosta Techera, conocido en la frontera rochense. Tenía antecedentes por contrabando y la Policía de Brasil maneja que su homicidio no fue por error.

El País
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15/08/2026, 12:37
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Avenida internacional del Chuy.
Avenida internacional del Chuy.
Foto: Ricardo Figueredo/archivo El País.

En la noche de este viernes fue asesinado a balazos un empresario uruguayo mientras llegaba a su casa en el Chuí, zona brasileña fronteriza con el departamento de Rocha.

La víctima se trata de Julio César Acosta Techera, señaló la Jefatura de Policía de Rocha a El País, que si bien no investiga el caso, intercambia con la Policía de Brasil. Era conocido en la zona y propietario de la tienda "Darter", dedicada a la venta de artículos odontológicos y ortopédicos, ubicada a solo dos cuadras de la avenida principal que divide ambos países.

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El hombre tenía antecedentes penales en Uruguay por contrabando, detallaron. Si bien en principio circuló que podría tratarse de un homicidio por error, la información disponible a la mañana del sábado es que la víctima era el objetivo de los asesinos.

La hipótesis surge de que, dos semanas atrás, fue herido de arma de fuego otro empresario en la misma zona -cerca de la “Rodoviária” del Chuí- que manejaba una camioneta muy similar al hombre asesinado el viernes (Toyota Hilux), y que debió ser trasladado al CTI del Hospital de Rocha. Su caso sí se trataría de un atentado accidental, mientras se buscaba asesinar a Acosta Techera.

Ambulancia en Emergencia del Hospital de Rocha
Ambulancia en Emergencia del Hospital de Rocha
Foto: Jefatura de Policía de Rocha

Ambos eventos son investigados por la Policía brasileña como casos de sicariato, aunque aún no se ha identificado a los autores ni los motivos detrás del crimen.

Serían dos personas que interceptaron en una moto a la víctima. Quien iba como acompañante efectuó los disparos.

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