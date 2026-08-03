Joven fue condenada luego de quemar la casa de la abuela de su pareja en el balneario La Coronilla

A principios de mayo una mujer de 69 años tuvo que ser internada luego de que su casa, ubicada en el balneario La Coronilla, sufriera un incendio. La víctima fue rescatada por un vecino de la zona, que vio el humo salir de la casa e ingresó a la propiedad para sacar a la mujer.

Los Bomberos que trabajaron en la escena constataron pérdidas totales en dos habitaciones del hogar y catalogaron el incendio como "hipotético sospechoso". Siguiendo esta línea de investigación, los policías establecieron que una joven de 21 años, que salía con el nieto de la víctima, podía estar involucrada en el caso.

Luego de coordinar con la Fiscalía encargada del caso se efectuaron allanamientos en dos fincas de la ciudad de Chuy, donde se encontraron elementos relevantes para la investigación. La joven quedó emplazada sin fecha mientras avanzaba la investigación y la víctima fue dada de alta el 23 mayo.

Finalmente, la joven de 21 años fue condenada como "autora penalmente responsable de un delito de lesiones graves, en reiteración real con un delito de incendio en calidad de autora". Por estos delitos deberá cumplir tres años y dos meses de penitenciaría, en el marco de un "proceso abreviado".