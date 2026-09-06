Imputaron al conductor de camioneta que generó accidente con cinco muertos en Florida, entre ellos dos niños

La Fiscalía Departamental de Florida de 2º turno logró la formalización de un hombre, en el marco de la investigación por el siniestro de tránsito ocurrido en ruta 56, en el departamento de Florida, en el que fallecieron cinco personas.

El imputado fue formalizado por cinco delitos de homicidio a título de dolo eventual y en régimen de reiteración real y se impuso prisión preventiva por 150 días.

El hecho ocurrió cuando se produjo una colisión de tránsito en la que perdieron la vida una pareja y sus dos hijos menores de edad. Asimismo, falleció posteriormente una quinta persona, mayor de edad y amiga de la pareja, como consecuencia del siniestro.

La investigación continúa.El trabajo fue en conjunto entre la fiscal con la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía.

El caso

El accidente ocurrió sobre las 21:00 horas del lunes 30 de marzo en la ruta 56. Cuatro personas murieron a raíz del impacto: un niño de dos años, una niña de nueve, una mujer de 28 y un hombre de 32.

Otro hombre, de 42 años y miembro de la misma familia, fue trasladado del lugar con "lesiones de extrema entidad" y permaneció en CTI hasta su fallecimiento el sábado 25 de julio.

Se trató de un impacto por alcance, ya que los dos vehículos involucrados iban en el mismo sentido.

Vehículo involucrado en accidente fatal en Florida. Foto: Policía Caminera

Los detalles del accidente

"La violenta colisión se produce entre dos vehículos que circulaban en el mismo sentido, de este a oeste. Una camioneta pick up que circulaba con un único ocupante por causas a determinar impacta la parte trasera del auto en el que viajaban cinco pasajeros", indicó el parte oficial en su momento.

El conductor de la camioneta, en tanto, es un hombre de 48 años que resultó ileso. El resultado de la espirometría dio cero. Luego del impacto el vehículo se siguió desplazando sobre la faja natural al costado de la ruta, derribó un alambrado e ingresó a un campo, donde recorrió 300 metros hasta que se detuvo.