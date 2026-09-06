Encontraron muerta a una mujer de 69 años en su casa en Florida: investigan muerte violenta

La Jefatura de Policía de Florida se encuentra investigando el fallecimiento de una mujer de 69 años que fue hallada sin vida por su pareja el pasado sábado en la localidad de Cardal. Los indicios apuntan a que su muerte se dio de manera violenta.

Según informó la dependencia policial en un comunicado, sobre el mediodía del pasado sábado, un hombre se presentó en la seccional 16ta., donde denunció haber concurrido al domicilio de su pareja y encontrar el lugar desordenado.

De acuerdo al reporte, el hombre -pareja de la víctima- se encontraba trabajando en el campo, y tras haber realizado varias llamadas telefónicas a la mujer sin obtener respuesta, se trasladó a su domicilio en Cardal.

Una vez en el lugar, los efectivos policiales hallaron a la mujer de 69 años en el suelo con manchas de sangre a su alrededor. Personal médico constató su fallecimiento por muerte violenta.

En el lugar trabajó la Fiscalía Departamental de 2do Turno, un médico forense y personal de Policía Científica.

Imputaron al conductor de camioneta que generó accidente con cinco muertos en Florida

La Fiscalía Departamental de Florida de 2º turno logró la formalización de un hombre, en el marco de la investigación por el siniestro de tránsito ocurrido en ruta 56, en el departamento de Florida, en el que fallecieron cinco personas.

El imputado fue formalizado por cinco delitos de homicidio a título de dolo eventual y en régimen de reiteración real y se impuso prisión preventiva por 150 días.

Vehículo involucrado en accidente fatal en Florida. Foto: Policía Caminera

El hecho ocurrió cuando se produjo una colisión de tránsito en la que perdieron la vida una pareja y sus dos hijos menores de edad. Asimismo, falleció posteriormente una quinta persona, mayor de edad y amiga de la pareja, como consecuencia del siniestro.

La investigación continúa. El trabajo fue en conjunto entre la fiscal con la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía.