“Va a quedar chica la ciudad”: hoteles de Florida y Paysandú esperan un aluvión de turistas por visita del papa

La visita del papa León XIV a Uruguay en noviembre movilizará a varios miles de turistas hasta Paysandú y Florida, los dos departamentos que, junto con Montevideo, recibirán al sumo pontífice. De cara a ese evento histórico, los hoteles locales se preparan para recibir una masiva afluencia de huéspedes, mientras algunos complejos incluso ya no disponen de camas.

Entre estos últimos se encuentra el Hotel Casagrande de Paysandú, ciudad que espera la llegada del papa para el sábado 7 de noviembre. “Nosotros ya tenemos el hotel lleno”, informó Cecilia, recepcionista de ese establecimiento boutique de 13 habitaciones, ubicado en el centro de la ciudad.

En el Gran Hotel Paysandú, otro establecimiento céntrico, “ya casi no hay disponibilidad para esa fecha”, comentó Rosina, una de sus recepcionistas.

El hotel cuenta con 62 habitaciones. Allí, las consultas y reservas -de turistas uruguayos, argentinos y brasileños- se intensificaron en la última semana.

Paysandú proyecta la llegada de al menos 30.000 o 40.000 personas con motivo de la visita del papa, estimó Diego Torres, director de Turismo del departamento. Explicó que esperan público especialmente del norte del país -Rivera, Cerro Largo, Tacuarembó y Artigas-, así como de Brasil y Argentina, sobre todo de la provincia de Entre Ríos y de la localidad de Colón, por su cercanía geográfica con Paysandú.

Para hacer frente a la alta demanda de hospedaje, la Intendencia mantiene contactos con las direcciones de Turismo de Río Negro y Salto para reforzar la oferta de alojamiento. “Nuestra capacidad de camas ronda las 2000, entonces se van a llenar muy fácilmente”, señaló Torres.

En paralelo, su oficina trabaja en los preparativos de la visita de León XIV junto con comerciantes, operadores turísticos e instituciones del departamento, detalló.

Torres destacó que la comuna impulsa una iniciativa para habilitar un viaje en tren desde Paso de los Toros a Paysandú el día previo a la llegada del papa. La propuesta ya fue elevada a AFE y cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo.

Carlos Enciso “Estamos en una etapa de definiciones” El intendente de Florida, Carlos Enciso, estima que el departamento recibirá a un mínimo de 30.000 o 35.000 personas en el marco de la visita del papa León XIV, incluyendo a turistas extranjeros. “Hay una importante posibilidad de que vengan a Florida más desde la frontera con Brasil, y a Paysandú más desde la frontera con Argentina”, analizó. Frente a ello, la comuna está relevando la oferta local de camas y restaurantes, entre otros aspectos, indicó el jefe comunal. Para fortalecer la capacidad de alojamiento, agregó, se trabaja en coordinación con departamentos vecinos, así como en la parte de inspección de tránsito y seguridad policial. El despliegue de la intendencia abarca a las direcciones de Turismo, Cultura, Deportes y Juventud. En ese marco, se reclutará a “cientos” de voluntarios que trabajarán en limpieza e información turística, entre otras áreas, señaló. “Estamos en etapa de definiciones”, resumió el intendente respecto a detalles organizativos como el lugar donde el papa celebrará la misa. La opción del hipódromo ya fue aprobada por la Conferencia Episcopal, el obispado local, la intendencia y las fuerzas vivas de Florida, detalló.

Florida

El domingo 8 de noviembre, León XIV llegará a Florida en la mañana para encabezar una misa que se anticipa multitudinaria y que sacudirá la dinámica habitual de la ciudad.

“El movimiento va a ser impresionante”, aseguró Néstor Echenique, gerente general del hotel de campo San Pedro de Timote. En su opinión, la histórica llegada del papa “va a duplicar o más” el número de visitantes que cada año participan de las actividades en honor a San Cono. “Imaginate lo que va a ser esto. Yo pienso que lo va a duplicar o más todavía. La gente está con mucha expectativa”, aseguró.

Echenique espera un “movimiento importante” como el que vivió Florida en 1988 cuando recibió la visita del papa Juan Pablo II. Si bien aclaró que hasta el momento su hotel -de 32 habitaciones- no ha registrado un incremento en las reservas, el gerente señaló que tiene “mucha expectativa” de que la demanda se intensificará a medida que se acerque la fecha del evento.

Por su parte, Andrés Fernández, propietario del Hotel Español de Florida, un establecimiento centenario con capacidad para 70 huéspedes, indicó que ha recibido “muchas consultas, incluso desde Argentina”, para alojarse allí con motivo de la visita del papa.

“Mucha gente va a venir de otros lados por el día, mayormente”, evaluó Fernández, y concluyó: “Va a quedar chica la ciudad”.