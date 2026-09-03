León XIV recibe distinción especial de Florida: es declarado visitante ilustre del departamento

La Intendencia de Florida declaró al papa León XIV visitante ilustre del departamento, al que concurrirá el 8 de noviembre como parte de su visita a Uruguay. Esta distinción se suma a otra del gobierno departamental capitalino, que le entregará la llave de la ciudad.

Se espera que el jefe de Estado del Vaticano llegue el 6 de noviembre al país y participe de varios eventos, tanto en Florida, como en Montevideo y Paysandú.

En Florida está el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, que es “el principal centro de peregrinación mariana del Uruguay”, según describió la intendencia en la resolución.

El escrito recuerda, además, que en 1988 el papa Juan Pablo II visitó este lugar, “constituyendo un hito histórico y espiritual para la ciudad y el departamento”. Aún permanece un positivo recuerdo en la memoria colectiva de su población. Por eso, el gobierno departamental entiende que la visita de León XIV reedita ese acontecimiento “con una trascendencia que excede lo religioso”.

La importancia de la visita radica en que la presencia del papa “conlleva una dimensión de relevancia internacional para Florida, tanto por su investidura como jefe de Estado como por su condición de referente mundial de los valores humanistas, el diálogo y la paz”, se argumenta.

También se explica que la declaración de visitante ilustre es el más alto reconocimiento que puede otorgar Florida “a una personalidad extranjera con motivo de su visita, y en mérito de su carácter humanista, su prédica en favor de la paz y el diálogo entre los pueblos, y su magisterio espiritual reconocido universalmente”.