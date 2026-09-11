Investigan a mujer que se hacía pasar por psicóloga forense y estafaba a familias de presos en Maldonado

La Fiscalía de Maldonado de 3º turno investiga a una mujer de 43 años sospechada de hacerse pasar por licenciada en Psicología con especialización forense, al mismo tiempo de estafar a familiares de reclusos de la cárcel Las Rosas (Unidad Nº 13) en ese departamento, informó FM Gente y confirmó El País con fuentes policiales y fiscales.

Según detallaron desde la Jefatura departamental, a inicios de agosto una de las víctimas radicó una denuncia en Hechos Complejos de la Zona Operacional V, alegando que la estafadora ofrecía gestionar “salidas transitorias” y hasta la libertad anticipada de personas recluidas. En su caso la denunciante llegó a entregar $200.000 a cambio de este “servicio”, aunque el precio varía entre los estafados.

A su vez, la Policía fernandina recibió el pasado martes una denuncia por una presunta estafa inmobiliaria vinculada al incumplimiento de un contrato de arrendamiento con opción a compra que significó un perjuicio económico de USD 3.235. Detrás de la maniobra está la misma mujer que fingía ser psicóloga, informó Correo de Punta del Este y confirmó El País.

Todo esto derivó el miércoles en la detención de la indagada y el allanamiento en un apartamento de los edificios “Azure Towers” en la zona de Playa Mansa.

Azure Towers en Maldonado. Foto: comentarios de Google Maps

Allí se le incautaron diplomas de títulos universitarios -que pasarán por pericias para determinar su autenticidad-, una camioneta Hyundai, dinero en moneda extranjera, tarjetas de contacto, un celular, un recetario médico y otros objetos.

Al momento la presunta estafadora está internada en un centro de salud, por lo que la Fiscalía espera que se le dé el alta médica para formalizarla. Está a cargo del caso la fiscal Ana Rosés.