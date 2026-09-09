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El País Información Judiciales

Condenaron al grafitero "Ruzok" por daños a propiedades en Montevideo: realizará trabajo comunitario

La Justicia fijó cuatro meses de libertad a prueba tras registrarse pintadas en edificios del Centro y Ciudad Vieja. Fiscalía valoró la ausencia de antecedentes penales.

El País
El País
09/09/2026, 20:15
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Registro de video de "Ruzok".
Registro de video de "Ruzok".
Foto: @GeraTapie.

La Justicia condenó este miércoles al grafitero conocido como "Ruzok", quien había sido denunciado por realizar pintadas en edificios del Centro y Ciudad Vieja por las que fue detenido a finales de mayo.

Según informó Telenoche (Canal 4) y confirmó El País en diálogo con el fiscal del caso, Willian Rosa, "Ruzok" fue condenado mediante un proceso abreviado a cuatro meses de prisión, pena sustituida por un régimen de libertad a prueba.

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Desde Fiscalía entienden que el ahora condenado "no era reincidente" ni "reiterante" de un delito. En ese sentido, Rosa subrayó que la ley da el "derecho" de cumplir la pena en régimen de libertad a prueba aunque con ciertas condiciones.

Pintada de Ruzok.
Pintada de Ruzok.
Foto: @GeraTapie

"Ruzok" deberá realizar tareas comunitarias, someterse al control de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (DINAMA), y presentarse ocasionalmente ante una seccional policial.

El grafitero había sido imputado a finales de mayo por un delito de daño especialmente agravado.

El caso

El ahora condenado, fue registrado en mayo en un video por un usuario de la red social X, donde se lo ve realizando una pintada en un muro de Montevideo. Posteriormente, la directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo (IMM), Débora Quiring, había adelantado el inicio de acciones legales llevadas adelante por la prosecretaría del organismo, a través del área jurídica de la comuna capitalina.

"Ruzok", de 27 años, había sido detenido en el cruce de las calles Cerrito y Misiones, en Ciudad Vieja.

Según informó en su momento la Jefatura de Policía de Montevideo, la investigación inició tras varias denuncias radicadas por pintadas realizadas en distintos puntos de la ciudad, entre ellos edificios públicos, así como comercios y locales privados. De acuerdo a lo que detalló la dependencia policial, en todos los casos se constató la inscripción "Ruzok", lo que permitió a las autoridades conectar las pintadas.

Grafitis en Montevideo
Grafitis en Montevideo
Foto: Leonardo Mainé
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