Detuvieron a "Ruzok", el grafitero denunciado por realizar pintadas en edificios del Centro y Ciudad Vieja

La Policía detuvo este jueves al grafitero "Ruzok", denunciado en los últimos días como autor de varias pintadas en edificios del Centro y Ciudad Vieja en Montevideo, informó en primera instancia Telemundo y confirmó El País con fuentes del Ministerio del Interior.

De acuerdo al citado medio, la detención se dio en el cruce de las calles Cerrito y Misiones, en Ciudad Vieja. El caso de "Ruzok", de 27 años y que cuenta con antecedentes penales, está ahora a cargo de la Fiscalía de Flagrancia.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado, la investigación inició tras varias denuncias radicadas por pintadas realizadas en distintos puntos de la ciudad, entre ellos edificios públicos, así como comercios y locales privados. De acuerdo a lo que detalló la dependencia policial, en todos los casos se constató la inscripción "Ruzok", lo que permitió a las autoridades conectar las pintadas.

Además, la policía realizó relevamientos de cámaras de videovigilancia, análisis de redes sociales e información que aportó la Intendencia de Montevideo (IMM).

El ahora detenido fue registrado días atrás en un video difundido en la red social X. Donde se lo ve realizando una pintada en un muro de Montevideo.

El vándalo “ruzok” que es el autor de por lo menos la mitad de los graffitis del centro y la ciudad vieja, que fue el que vandalizó hace un tiempo la fuente de la plaza matriz, ayer fue pescado infraganti. El @Minterioruy podría hacer algo, no? Hablamos de millones en daños. pic.twitter.com/anrt87EgKZ — Gerardo Tapie (@GeraTapie) May 23, 2026

IMM había iniciado acciones legales contra el grafitero

Este miércoles, la directora de Cultura de la IMM, Débora Quiring, había adelantado el inicio de acciones legales llevadas adelante por la prosecretaría del organismo, a través del área jurídica de la comuna capitalina.

En referencia a la polémica, Quiring dijo en una rueda de prensa que se debe "pensar en políticas de consenso" entre la IMM y los artistas callejeros. Sostuvo que por un lado hay "una excelente política de arte callejero" y por otro, "intervenciones", como el caso de Ruzok, las cuales "atentan" contra fachadas patrimoniales, así como el Centro y Ciudad Vieja y "no apuntan a la convivencia".

Graffitis en edificios históricos Foto: Ignacio Sánchez

"Hay mucha trayectoria y proyección internacional de lo que es el arte callejero, con capitales del mundo de punta como puede ser la región San Pablo (Brasil), y por el otro lado están este tipo de propuestas [en referencia a Ruzok]", detalló Quiring. En esa línea, subrayó que hay que "buscar un consenso de convivencia del arte callejero" tanto a nivel político como social y no "atentar contra las fachadas y el patrimonio de la ciudad".

Ante la consulta de si los grafitis autorizados son perjudiciales para la arquitectura, Quiring dijo que las políticas "no están talladas en piedra" y que la "sensibilidades y las políticas patrimoniales" cambian con el correr de los años.