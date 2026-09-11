Conexión Ganadera: descartan nueva audiencia por domiciliaria de Daniela Cabral tras informe sobre tobillera

La jueza Diovanet Olivera rechazó el planteo de dos abogados defensores de damnificados de Conexión Ganadera, que solicitaron se convoque a una audiencia para revisar la medida cautelar de arresto domiciliario impuesta a Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso.

En la resolución judicial, a la que accedió El País, Olivera señaló que "no corresponde acceder a la solicitud de nuevos informes ampliatorios y audiencia de revisión de medida cautelar". En ese sentido, se aludió "a lo manifestado por Fiscalía", de Lavado de Activos, a cargo de Enrique Rodríguez.

Tal como informara El País, la solicitud de revisión de la cautelar de Cabral la realizaron los abogados Juan Pablo Decia e Ignacio Durán tras un reporte que dio cuenta de que el dispositivo dejó de enviar señal el 7 de mayo.

La señal sirve para controlar si Cabral, esposa del difunto fundador de Conexión Ganadera, Gustavo Basso, está cumpliendo la prisión domiciliaria en un apartamento del edificio Imperiale de Punta del Este. Cabral está formalizada por el delito de estafa.

Información a Dinama y versiones cruzadas

Por otro lado, los abogados pidieron información ampliatoria a la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama) del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) solicitando que se libre un nuevo oficio, con carácter urgente, para que se informe de manera "expresa y circunstanciada" si entre el 6 de mayo de 2026 y la fecha de recepción del oficio se registró algún otro incidente, alerta o incumplimiento relacionado con el dispositivo de monitoreo electrónico que utiliza Cabral, detallando la fecha, naturaleza y resultado de cada uno.

Según los abogados, el organismo confirmó que el 6 de mayo de 2026 se produjo una alerta en el sistema de monitoreo debido a que la tobillera electrónica se alejó del dispositivo manual o "tracker". Los representantes de las víctimas entienden que el incumplimiento reconocido por el organismo de monitoreo, sumado a la falta de información completa sobre el período posterior, justifica una nueva evaluación judicial.

Daniela Cabral. Foto: Leonardo Mainé/El País.

A fines de agosto, el Ministerio del Interior remitió un informe al Juzgado de Crimen Organizado de 2º Turno, a cargo de Diovanet Olivera, en el que afirma el 7 de mayo la tobillera electrónica de Cabral dejó de transmitir información al rastreador a las 21:34 y recuperó la señal a las 22:15. Durante esos 41 minutos, el sistema no registró información que permitiera determinar dónde se encontraba.

La defensa de Cabral, a cargo de Pablo Donnangelo y Eduardo Sasson, sostuvo que la interrupción de la señal se debió a una falla técnica del dispositivo y que la imputada avisó de inmediato a Dinama. Los abogados señalaron que el equipo fue sustituido por otro en junio de 2026 debido a los desperfectos que venía registrando, lo que, a su entender, respalda que el episodio no fue consecuencia de una conducta de Cabral.