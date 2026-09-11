Tribunal condena a Uber a pagar créditos salariales a choferes por estar en relación de dependencia

El Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 3er Turno emitió dos sentencias en las que condena a Uber a pagar adeudos salariales a dos choferes, en la medida que consideró que los trabajadores estaban en relación de dependencia, un punto cuestionado por la empresa y que ha generado controversia en la Justicia uruguaya.

Uno de los choferes, que trabaja mediante una unipersonal, recurrió a la Justicia para cobrar licencias, aguinaldos, presentismo y antigüedad, luego de que la firma se negara a pagar esos rubros aduciendo que no tenía derecho a ellos porque era un trabajador autónomo.

Para este chofer, el Tribunal confirmó una sentencia de primera instancia que condenó a Uber a pagarle “$1.387.124, mas reajustes e intereses; un 15% por concepto de daños y perjuicios, y un 10% por concepto de multa”.

El otro chofer, que también trabajaba a través de una unipersonal, planteó ante la Justicia que sufrió un “despido indirecto” porque la empresa no le pagó horas extras, presentismo, nocturnidad, feriados, licencia no gozada, salario vacacional y aguinaldo.

Luego de analizar el fallo de primera instancia, el Tribunal de Apelaciones condenó a Uber a pagar $290.921,46 al trabajador por esos conceptos. A esa suma se agregan reajustes e intereses, 10% de multa y 20% por concepto de daños y perjuicios.

En las dos sentencias, a las que accedió El País, las partes debaten si los choferes están en relación de dependencia con Uber. Los representantes de la empresa aducen que la multinacional “no es una empresa de transporte” si no que se limita a “unir oferta y demanda” en ese rubro. En ese sentido, en el juzgado de primera instancia, Uber reiteró que los conductores son “socios independientes” de la aplicación.

Además, la empresa afirmó, entre otros argumentos, que no hay “durabilidad y continuidad” en su vínculos con los choferes demandantes, que estos son libres de usar simultáneamente plataformas que son competencia directa de Uber, que es la Intendencia de Montevideo la que controla e impone restricciones tanto a los choferes como a la aplicación, y que los conductores se quedan con la mayor parte del porcentaje de las ganancias.

El juzgado, sin embargo, compartió las conclusiones de un fallo anterior que concluyó que los choferes realizan trabajo subordinado. En ese sentido, los magistrados afirmaron que Uber actúa “como mucho más que un simple intermediario”, en la medida que fija “unilateralmente” las tarifas y las “impone” a quien “brinda el servicio”, lo que “colide” con la existencia de trabajadores independientes y “autosuficientes”.

Además, los fallos afirman que la multinacional “controla” a los choferes en el modo de ejercer la actividad. Asimismo, “la empresa no pone en conocimiento de los choferes con transparencia, ni los algoritmos, ni el manejo que efectúa de las calificaciones de usuarios, ni cómo distribuye entre los distintos choferes las solicitudes de potenciales clientes, ni los criterios de permanencia o expulsión de la plataforma”. “Basta analizar estos aspectos de “opacidad” del algoritmo y en las operaciones de la plataforma para advertir la falta de posibilidad de autodeterminación que el conductor tiene”, afirman los fallos.

La existencia o no de relación de dependencia ha generado controversia jurisprudencial, ya que hay magistrados que fallaron a favor de Uber en torno a este asunto.