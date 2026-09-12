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Wanderers vs. Nacional en vivo por el Torneo Clausura: seguí el minuto a minuto y cómo va el partido

El Bolso visita el Prado con la necesidad de poder sumar una victoria fundamental para continuar en la pelea, el Bohemio debe ganar para salir del descenso.

Alberto Sobrero.
Alberto Sobrero
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Daniel Carreño, DT de Nacional.
Daniel Carreño, DT de Nacional.
Foto: Ignacio Sánchez.

Wanderers recibe a Nacional, desde la hora 16:30, por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026. El Bolso sabe que es una visita de riesgo en la que debe sumar los tres puntos como sea.

Javier Burgos será el árbitro del partido

Javier Burgos será el árbitro del partido entre Wanderers y Nacional en el Parque Viera por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026.

El Bolso tiene en claro que no puede dejar más puntos en el camino para continuar en la lucha por el último certamen de la temporada, mientras que el Bohemio está urgido por su lucha de mantenerse en la máxima división del fútbol uruguayo.

Javier Burgos dirigiendo a Nacional ante Rampla Juniors en el Torneo Clausura de la temporada 2024.
Javier Burgos dirigiendo a Nacional ante Rampla Juniors en el Torneo Clausura de la temporada 2024.
Foto: Ignacio Sánchez.

Los convocados de Wanderers

Wanderers dio a conocer los convocados para el duelo ante Nacional en el Parque Viera, desde la hora 16:30, por la sexta fecha del Torneo Clausura.

El equipo que encabeza Mathías Corujo necesita sumar los tres puntos para poder salir de la zona del descenso a la Segunda División Profesional.

Los convocados de Nacional

Nacional dio a conocer los jugadores convocados por el director técnico Daniel Carreño para el duelo ante Wanderers por la sexta fecha del Torneo Clausura.

El albo sabe que debe ganar para seguir en la pelea por el último certamen de la temporada 2026.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Ovación!

Nacional visita el Parque Viera, desde la hora 16:30, para medirse ante Wanderers por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Parque Viera, el escenario que va albergar el partido entre Wanderers y Boston River por Copa AUF Uruguay.
Parque Viera, el escenario que va albergar el partido entre Wanderers y Boston River por Copa AUF Uruguay.
Foto: @bostonriver.

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