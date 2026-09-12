Wanderers vs. Nacional en vivo por el Torneo Clausura: seguí el minuto a minuto y cómo va el partido

Javier Burgos será el árbitro del partido entre Wanderers y Nacional en el Parque Viera por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026.

El Bolso tiene en claro que no puede dejar más puntos en el camino para continuar en la lucha por el último certamen de la temporada, mientras que el Bohemio está urgido por su lucha de mantenerse en la máxima división del fútbol uruguayo.