Wanderers vs. Nacional en vivo por el Torneo Clausura: seguí el minuto a minuto y cómo va el partido

Wanderers recibe a Nacional, desde la hora 16:30, por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026. El Bolso sabe que es una visita de riesgo en la que debe sumar los tres puntos como sea.
Llegó Nacional al Parque Viera
El equipo que conduce técnicamente Daniel Carreño arribó al Parque Viera para lo que será su partido ante Wanderers, desde la hora 16:30, por la sexta fecha del Torneo Clausura.
Estamos 👊🏻 pic.twitter.com/dhShZmKl9G— Nacional (@Nacional) September 12, 2026
Javier Burgos será el árbitro del partido
Javier Burgos será el árbitro del partido entre Wanderers y Nacional en el Parque Viera por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026.
El Bolso tiene en claro que no puede dejar más puntos en el camino para continuar en la lucha por el último certamen de la temporada, mientras que el Bohemio está urgido por su lucha de mantenerse en la máxima división del fútbol uruguayo.
Los convocados de Wanderers
Wanderers dio a conocer los convocados para el duelo ante Nacional en el Parque Viera, desde la hora 16:30, por la sexta fecha del Torneo Clausura.
El equipo que encabeza Mathías Corujo necesita sumar los tres puntos para poder salir de la zona del descenso a la Segunda División Profesional.
Convocados para hoy 💪 pic.twitter.com/6mX6gELmbN— Montevideo Wanderers (@mwfc_oficial) September 12, 2026
Los convocados de Nacional
Nacional dio a conocer los jugadores convocados por el director técnico Daniel Carreño para el duelo ante Wanderers por la sexta fecha del Torneo Clausura.
El albo sabe que debe ganar para seguir en la pelea por el último certamen de la temporada 2026.
📋 Los convocados para enfrentar a Wanderers en el Parque Viera pic.twitter.com/bxR0uWWT2O— Nacional (@Nacional) September 12, 2026
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Ovación!
Nacional visita el Parque Viera, desde la hora 16:30, para medirse ante Wanderers por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026.