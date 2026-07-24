Trump pone un posible obstáculo al acuerdo nuclear que acaba de firmar con Arabia: las relaciones con Israel

La insistencia del presidente Donald Trump el jueves en que Arabia Saudita normalice sus relaciones con Israel como condición para su acuerdo nuclear con Estados Unidos, que ya fue firmado, coloca a los funcionarios saudíes en una posición extremadamente incómoda.

Arabia Saudita tiene su propia condición para la normalización de las relaciones con Israel, en la que ha insistido durante mucho tiempo: un camino hacia un Estado palestino. Y en las horas posteriores al repentino anuncio de Trump, ha reinado un silencio ensordecedor por parte del reino.

"No creo que los saudíes quieran darle publicidad a esto", dijo a The New York Times Rosemary Kelanic, directora del programa de Medio Oriente de Defense Priorities, un grupo de investigación con sede en Washington. "Quieren que desaparezca discretamente".

Israel es extremadamente impopular en Arabia Saudita, sobre todo por su gestión de la guerra en la Franja de Gaza tras el ataque del 7 de octubre de 2023, liderado por Hamás. La actividad militar israelí en el territorio y la resistencia del gobierno israelí a la creación de un Estado palestino hacen que aceptar la condición de Trump sea "políticamente tan tóxico que podría poner en peligro la supervivencia del régimen saudí", afirmó Kelanic.

Donald Trump recibió en la Casa Blanca a Mohammed bin Salman Foto: Nathan Howard/EFE

Mohammed bin Salman, el príncipe heredero del reino, no es un líder electo, pero necesita el apoyo popular, afirmó. Añadió que aceptar la condición de Trump “socavaría la legitimidad de su gobierno”.

El acuerdo "está totalmente supeditado a que Arabia Saudita se adhiera a los muy respetados y exitosos Acuerdos de Abraham", dijo Trump en una publicación en su red social Truth, refiriéndose a una serie de acuerdos que normalizaron las relaciones entre Israel y otros estados, incluidos Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos.

La publicación de Trump no abordó las condiciones del gobierno saudí para establecer relaciones diplomáticas con Israel. Los funcionarios saudíes no respondieron a las reiteradas solicitudes de comentarios.

Cuando un periodista presionó a Karoline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, para que explicara por qué no se había mencionado esa condición en el anuncio del acuerdo el miércoles, ella dijo que el presidente era el "negociador final" y que había mencionado la necesidad de que Arabia Saudita se uniera a los acuerdos "en numerosas ocasiones".

Fue categórica respecto a las condiciones del presidente. "Si no se adhieren a los Acuerdos de Abraham, el acuerdo se cancela", dijo Leavitt.

Al vincular el acuerdo con el reconocimiento diplomático de Israel, Trump retoma el plan que el presidente Joe Biden intentó implementar durante los primeros años de su administración, integrando la cooperación nuclear en un entendimiento diplomático más amplio que transformara la dinámica de Medio Oriente. Sin embargo, el plan fracasó tras el atentado terrorista del 7 de octubre de 2023 contra Israel y posteriormente Trump desvinculó el acuerdo nuclear del esfuerzo diplomático.

Ahora ha rectificado, pero solo después de que su secretario de Energía, Chris Wright, firmara el acuerdo con el ministro de Energía de Arabia Saudita. Wright indicó que el acuerdo se enviaría al Congreso para su revisión, pero presumiblemente Trump podría retrasar su transmisión mientras discute con los saudíes sobre la nueva condición.

Arabia Saudita se encuentra ahora en una situación complicada, según analistas, suponiendo que Trump hablara en serio, lo cual no necesariamente es cierto. Los términos del acuerdo no se han hecho públicos, y Trump ha utilizado con frecuencia publicaciones en redes sociales y otras declaraciones como herramienta de negociación, incluso después de que los acuerdos aparentemente se hayan cerrado.

Los analistas dijeron que el acuerdo aún podría seguir adelante, dada la incertidumbre sobre la exigencia de Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la sede de la Agencia de Protección Ambiental, en Washington D.C. Foto: AFP

“No sabemos si se trata solo de una reacción transitoria o de una afección grave”, dijo Aaron David Miller, investigador sénior de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional y exnegociador y asesor en política de Medio Oriente en el Departamento de Estado.

El acuerdo nuclear con Arabia Saudita provocó críticas en Israel y en otros países, incluso por parte del consejo editorial de The Wall Street Journal, señaló Miller, y añadió que el presidente podría estar respondiendo a las críticas de quienes afirman que ha renunciado a su influencia sobre el reino al seguir adelante con el acuerdo.

Miller también dudaba de que Arabia Saudita estuviera dispuesta a aceptar la nueva exigencia de Trump. En este punto, afirmó, lograr que Arabia Saudita normalice las relaciones con el actual gobierno de Israel ni siquiera es una posibilidad remota.

La imagen muestra las banderas de Arabia Saudita y Estados Unidos en postes en Riad. Foto: AFP

Ambos analistas coincidieron en que el enfoque impredecible de Trump hacia la diplomacia internacional también podría significar que el acuerdo siga adelante sin ninguna modificación aparente.

Según Kelanic, los funcionarios saudíes “tienen buenas razones para pensar que podría tuitear algo totalmente diferente” sobre el acuerdo más adelante. Y añadió que, independientemente de lo que publique sobre el acuerdo, “no cambia el contenido del mismo”.

David E. Sanger y Karoun Demirjian / The New York Times